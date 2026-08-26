AK Parti Sözcüsü Çelik'ten SDG'nin feshine ilişkin açıklama: Suriye'de önemli bir eşik aşıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini belirtti. Çelik, “SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda yürüttüğü politikalara dikkati çekerek Suriyelilerin terörden ve dış müdahalelerden korunması için önemli bir mücadele verildiğini belirtti.

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir."

Çelik, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik desteğin sürdüğünü belirterek, "Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir" dedi.

"ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLDİ"

SDG'nin feshedilmesine de değinen Çelik, bu gelişmenin Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Çelik, "SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımlarının Suriye'nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde önemli mesafe alınmasını sağladığını belirtti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİMİZ"

Çelik, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerinin bölgeyi parçalamak ve istikrarsızlaştırmak isteyen planlara karşı önemli bir iradeyi temsil ettiğini söyledi.

Bu hedeflerin yakın coğrafyadaki Kürtlerin de daha güvenli ve aydınlık bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti: