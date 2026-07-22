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Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı. Kuruluş sürecinde milletvekilleriyle birlikte hareket edeceklerini belirten Özel, teknik işlemlerin ardından başvurunun yapılacağını ifade etti. Kamuoyuna yansıyan iddialarda, kurucular listesinde yer alacağı öne sürülen bazı isimler hakkında devam eden soruşturma ve iddianame süreçleri de yeniden gündeme geldi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, dün grup toplantısında yeni partiyi milletvekilleriyle birlikte kuracaklarını resmen ilan etti. Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle de açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi. Yeni partinin ismi ve logosu açıklanmazken, kuruluş dilekçesi için ise 27 Temmuz tarihi ön plana çıkıyor.

Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma - 1

Gelişme sonrası gözler, hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiası bulunan isimlere çevrildi. Kulislere yansıyan son iddiaya göre, yeni partinin kurucular listesinde Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İBB ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler de yer alacak.

Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma - 2

Özgür Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba'nın yeni partide de etkin rol alması bekleniyor. CHP kurultayında delegelerin satın alınması, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar ve adrese teslim ihalelerin organizasyonu gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma - 3

KARABAT, AĞBABA, BULUT, ÖZER...

Özel, yeni partiye rüşvet soruşturmalarında adı geçen şaibeli isimleri de katıyor. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da Özel'in yeni partisinde yer almaya hazırlanıyor. İddianamede Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma - 4

İBB iddianamesinde adı geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de yeni partinin öncü isimlerinden olacak.

Özel'in yeni partisinde söz konusu isimlerin yanı sıra yine hakkında farklı konularda çeşitli şaibe iddiaları bulunan Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Umut Akdoğan gibi isimler de yer alacak.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk "arınma" hamlesi olarak 9 şüpheli vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma - 5

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER

Adı şaibe iddialarına karışan ve disipline sevk edilen vekiller; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olarak sıralanmıştı.

Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma - 6

KILIÇDAROĞLU "TEMİZLEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Özel'in yeni partisinde söz konusu isimlerin yanı sıra yine hakkında farklı konularda çeşitli şaibe iddiaları bulunan Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Umut Akdoğan gibi isimler de yer alacak.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk "arınma" hamlesi olarak 9 şüpheli vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

Adı şaibe iddialarına karışan ve disipline sevk edilen vekiller; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olarak sıralanmıştı.

Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma - 7

"KİRLİLİKTEN ARINACAĞIZ"

Katıldığı yayınlarda özellikle Veli Ağbaba'nın Muhittin Böcek üzerinden rüşvet talep etmesine ve Özgür Özel'in Özkan Yalım'la olan ilişkisine vurgu yaparak "arınma" vurgusunu sıklıkla yineleyen Kılıçdaroğlu, "Kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez." demişti.

Kılıçdaroğlu kapı dışarı etti: Özel kurucular kuruluna başköşe yaptı! Adrese teslim kadrolaşma - 8

GENEL MERKEZE PANKART ASILDI

Sabah'ın haberine göre; Özel'in yeni parti kararı sonrası genel merkez de harekete geçti. Parti binasına dev bir Atatürk posteri asıldı. Posterin üzerinde ise Özel kanadına cevap niteliğinde, "Ne cumhuriyetinden ne partinden vazgeçmeyeceğiz." ifadesi yer aldı.

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