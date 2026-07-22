CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı. Kuruluş sürecinde milletvekilleriyle birlikte hareket edeceklerini belirten Özel, teknik işlemlerin ardından başvurunun yapılacağını ifade etti. Kamuoyuna yansıyan iddialarda, kurucular listesinde yer alacağı öne sürülen bazı isimler hakkında devam eden soruşturma ve iddianame süreçleri de yeniden gündeme geldi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, dün grup toplantısında yeni partiyi milletvekilleriyle birlikte kuracaklarını resmen ilan etti. Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle de açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi. Yeni partinin ismi ve logosu açıklanmazken, kuruluş dilekçesi için ise 27 Temmuz tarihi ön plana çıkıyor.

Gelişme sonrası gözler, hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiası bulunan isimlere çevrildi. Kulislere yansıyan son iddiaya göre, yeni partinin kurucular listesinde Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İBB ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler de yer alacak.