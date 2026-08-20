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Adıyaman'daki belediye binası bahçesinde silahlı saldırı! 3 kişi yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Adıyaman'daki belediye binası bahçesinde silahlı saldırı! 3 kişi yaralandı

Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binasının bahçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binasının bahçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman Merkez Petrol Caddesi'ndeki Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binasının bahçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'daki belediye binası bahçesinde silahlı saldırı! 3 kişi yaralandı - 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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