Turizm cennetinde susuzluk rezaleti: Avşalılar "Konser değil su" diyerek sokağa döküldü

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı turizm cenneti Avşa Adası, yaz aylarının gelmesiyle birlikte derin bir su kriziyle karşı karşıya kaldı. Günlerdir musluklarından bir damla su akmayan ada sakinleri, ellerinde boş damacanalarla sokağa döküldü. CHP'li Avşa Belediyesi'ne yürüyen vatandaşlar, belediyenin hizmet önceliklerini eleştirerek "Konser değil, su istiyoruz" sloganlarıyla isyan etti.

SUSUZLUK ADALILARI CANINDAN BEZDİ

Tatil beldesi Avşa Adası'nda her yıl kronikleşen su sorunu, bu yaz tam anlamıyla bir çileye dönüştü. İçme ve kullanma suyunun denizden arıtılarak karşılandığı adada, sistemin yetersiz kalması sonucu günlerdir musluklardan bir damla dahi su akmadı. Evlerinde en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen ada sakinleri, çareyi protesto etmekte buldu.