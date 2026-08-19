Turizm cennetinde susuzluk rezaleti: Avşalılar "Konser değil su" diyerek sokağa döküldü
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda su kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, boş damacana ve kovalarla yürüyüş yaptı. "Konser değil, su istiyoruz" sloganı atan ada sakinleri, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini belirterek su sorununa kalıcı çözüm istedi.
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı turizm cenneti Avşa Adası, yaz aylarının gelmesiyle birlikte derin bir su kriziyle karşı karşıya kaldı. Günlerdir musluklarından bir damla su akmayan ada sakinleri, ellerinde boş damacanalarla sokağa döküldü. CHP'li Avşa Belediyesi'ne yürüyen vatandaşlar, belediyenin hizmet önceliklerini eleştirerek "Konser değil, su istiyoruz" sloganlarıyla isyan etti.
SUSUZLUK ADALILARI CANINDAN BEZDİ
Tatil beldesi Avşa Adası'nda her yıl kronikleşen su sorunu, bu yaz tam anlamıyla bir çileye dönüştü. İçme ve kullanma suyunun denizden arıtılarak karşılandığı adada, sistemin yetersiz kalması sonucu günlerdir musluklardan bir damla dahi su akmadı. Evlerinde en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen ada sakinleri, çareyi protesto etmekte buldu.
Mağduriyetini dile getiren bir vatandaş, "Bu sene hele Haziran 15'ten beri su akşam 1'de geliyor, sabah 08:00-09:00'da kesiliyor. Sağdan soldan su dolduruyoruz. Çeşmeden su doldurarak evde su ihtiyacımızı, tuvalet ihtiyacımızı karşılıyoruz" sözleriyle yaşanan rezaleti aktardı.
BOŞ DAMACANALARLA CHP'Lİ BELEDİYEYE YÜRÜDÜLER
Hizmet alamamaktan şikayetçi olan kalabalık, ellerine aldıkları boş damacana ve kovalarla CHP'li Avşa Belediyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Belediye yönetiminin halkın temel ihtiyaçlarını görmezden gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, belediye binası önünde toplandı. Sosyal belediyecilik anlayışının sınıfta kaldığını belirten ada sakinleri, belediyenin kaynakları altyapı yerine eğlenceye harcamasına dikkat çekerek, "Konser değil, su istiyoruz" sloganlarını attı.
GEÇİCİ DEĞİL KALICI ÇÖZÜM BEKLENİYOR
Yıllardır süregelen ve her yaz tatilciler ile yerli halkı mağdur eden su krizine karşı somut bir adım atılmaması, adadaki tansiyonu iyice yükseltti.
Modern bir turizm beldesinde deniz suyunun arıtılamaması nedeniyle yaşanan bu ilkellik, ada halkını isyan noktasına getirdi. Protestolar sırasında yetkililere seslenen vatandaşlar, artık geçici pansuman tedbirlerle oyalanmak istemediklerini belirterek, su krizine ivedilikle kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği ifadelerini kullandı.