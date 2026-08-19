MEB'den 81 ile yeni eğitim-öğretim yılı genelgesi! Okullarda yeni dönem başlıyor: Kayıt parasına ve dış deneme sınavlarına yasak
Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 il valiliğine kapsamlı bir genelge gönderdi. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgede; kayıt parası alınmaması, sınıflarda cep telefonu kısıtlamasının sürmesi, veli randevu sistemi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeniliklere ilişkin kritik talimatlar yer aldı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Bakanlık politikaları doğrultusunda uygulama birliği içinde yürütülmesi, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve eğitim ortamlarının güvenli, etkin ve verimli şekilde yönetilmesi amacıyla 2023 yılından bu yana her eğitim öğretim yılı öncesi genelge hazırlanıyor.
14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelge Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanarak, 81 ile gönderildi.
TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ROL MODEL ALINDI
Yayımlanan genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması ve aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi istendi.