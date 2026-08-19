MEB'den 81 ile yeni eğitim-öğretim yılı genelgesi! Okullarda yeni dönem başlıyor: Kayıt parasına ve dış deneme sınavlarına yasak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Bakanlık politikaları doğrultusunda uygulama birliği içinde yürütülmesi, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve eğitim ortamlarının güvenli, etkin ve verimli şekilde yönetilmesi amacıyla 2023 yılından bu yana her eğitim öğretim yılı öncesi genelge hazırlanıyor.