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MEB'den 81 ile yeni eğitim-öğretim yılı genelgesi! Okullarda yeni dönem başlıyor: Kayıt parasına ve dış deneme sınavlarına yasak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB'den 81 ile yeni eğitim-öğretim yılı genelgesi! Okullarda yeni dönem başlıyor: Kayıt parasına ve dış deneme sınavlarına yasak

Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 il valiliğine kapsamlı bir genelge gönderdi. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgede; kayıt parası alınmaması, sınıflarda cep telefonu kısıtlamasının sürmesi, veli randevu sistemi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeniliklere ilişkin kritik talimatlar yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Bakanlık politikaları doğrultusunda uygulama birliği içinde yürütülmesi, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve eğitim ortamlarının güvenli, etkin ve verimli şekilde yönetilmesi amacıyla 2023 yılından bu yana her eğitim öğretim yılı öncesi genelge hazırlanıyor.

MEB'den 81 ile yeni eğitim-öğretim yılı genelgesi! Okullarda yeni dönem başlıyor: Kayıt parasına ve dış deneme sınavlarına yasak - 1

14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelge Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanarak, 81 ile gönderildi.

MEB'den 81 ile yeni eğitim-öğretim yılı genelgesi! Okullarda yeni dönem başlıyor: Kayıt parasına ve dış deneme sınavlarına yasak - 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ROL MODEL ALINDI
Yayımlanan genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması ve aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi istendi.

MEB'den 81 ile yeni eğitim-öğretim yılı genelgesi! Okullarda yeni dönem başlıyor: Kayıt parasına ve dış deneme sınavlarına yasak - 3

"MAARİFİN KALBİNDE OYUN" TEMASI VE YENİ EBA

Yeni eğitim yılında 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasının esas alınacağı bildirildi. Genelge kapsamında yeni Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunun hizmete sunulacağı, dijital eğitim platformlarının daha etkin kullanılacağı ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanacağı belirtildi.

MEB'den 81 ile yeni eğitim-öğretim yılı genelgesi! Okullarda yeni dönem başlıyor: Kayıt parasına ve dış deneme sınavlarına yasak - 4

KAYIT PARASI VE İZİNSİZ SINAVLARA GEÇİT YOK

Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın sürdürüleceği de kaydedilen genelgede, öğrenci kayıtlarında kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı, Bakanlık dışındaki deneme ve tarama sınavlarına izin verilmeyeceği bildirildi.

MEB'den 81 ile yeni eğitim-öğretim yılı genelgesi! Okullarda yeni dönem başlıyor: Kayıt parasına ve dış deneme sınavlarına yasak - 5

ÖNLÜK VE RANDEVU SİSTEMİ

Öğretmenlerin önlük giymesi, veli görüşmelerinin ise Okul Randevu Sistemi üzerinden yapılması istendi. Genelgede ayrıca sağlıklı beslenme, dijital eğitim, yapay zeka ve robotik kodlama gibi seçmeli dersler, mesleki eğitim, öğrenci güvenliği ve özel eğitim süreçlerine ilişkin çeşitli düzenlemelere yer verildi.

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