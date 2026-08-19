Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açıldı feth-i kabir işlemi tamamlandı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda verilen feth-i kabir kararı üzerine, Denizolgun’un Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri açılarak inceleme işlemleri tamamlandı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi.
FETH-İ KABİR İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir eşik aşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda başlatılan feth-i kabir (mezar açma) işlemi bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı.
ŞÜPHELER BİLİMSEL BULGULARLA AYDINLATILACAK
Karar kapsamında Denizolgun'un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatıldı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan "Ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dış bir müdahale mi var?" sorusu, elde edilecek bilimsel ve adli bulgular ışığında nihai yanıtını bulacak.
SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİREN KRİTİK İDDİALAR
Denizolgun'un vefatına ilişkin dosyada yer alan ve uzun süredir tartışma yaratan şüpheli unsurlar şunlardı:
- Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikme,
- Ceset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular,
- Dönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar.
ADALET BAKANLIĞI YAKINDAN TAKİPTE
Süreci, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor.
Kısa süre önce Denizolgun ailesinin de söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumunca titizlikle incelenerek yıllardır süregelen şüphelerin tamamen aydınlatılması hedefleniyor
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.