UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in uyuşturucu testi pozitif çıktı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından UltrAslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu testi sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince yapılan incelemede, Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.
Muzaffer Şirin, soruşturma kapsamında daha önce verdiği savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamayı reddetmişti.
Şirin ayrıca, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini savunmuştu.
Şirin'in müdafii de savcılık ifadesinde müvekkilinin özellikle uyuşturucu ve illegal eylemlere karşı duran bir kişi olarak bilindiğini ileri sürmüştü.
Adli Tıp Kurumunun saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit etmesiyle birlikte, Şirin'in savcılık ifadesindeki beyanları ile toksikolojik inceleme sonucu arasındaki çelişki soruşturma dosyasına girdi.
Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.