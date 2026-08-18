UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Şirin ayrıca, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini savunmuştu.

Şirin'in müdafii de savcılık ifadesinde müvekkilinin özellikle uyuşturucu ve illegal eylemlere karşı duran bir kişi olarak bilindiğini ileri sürmüştü.

Adli Tıp Kurumunun saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit etmesiyle birlikte, Şirin'in savcılık ifadesindeki beyanları ile toksikolojik inceleme sonucu arasındaki çelişki soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.