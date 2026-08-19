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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılıyor: Karacaahmet Mezarlığında yoğun güvenlik önlemi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılıyor: Karacaahmet Mezarlığında yoğun güvenlik önlemi

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.

Polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi.

FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. savcı ve olay yeri iceleme görevlileri mezarlığa geldi.

ESKİ BAKAN ARİF AHMET DENİZOLGUN İÇİN FETHİ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İnceleme ile Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin tartışmaların sona ermesi amaçlanıyor.İnceleme ile Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin tartışmaların sona ermesi amaçlanıyor.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılıyor: Karacaahmet Mezarlığında yoğun güvenlik önlemi - 1

NE OLMUŞTU?

Denizolgun ailesi de kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurmuştu. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilecek bulguların Adli Tıp Kurumunca incelenerek Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin aydınlatılması hedefleniyor.

ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI ARİF AHMET DENİZOLGUN'UN KABRİ AÇILIYOR

"BANA İHANET ETTİNİZ" ÇIKIŞI VE 36 SAAT SONRA GELEN ÖLÜM

Denizolgun'un ölmeden kısa bir süre önce örgüt içindeki karanlık yapılanmaya karşı tavır aldığı iddia ediliyor. Önemli bir toplantıda Denizolgun'un, "Siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim" sözleriyle tepkisini ortaya koyduğu öne sürülüyor. Bu sert çıkışın üzerinden sadece 36 saat geçtikten sonra Denizolgun'un cansız bedenine ulaşılması, "infaz mı edildi?" sorularını beraberinde getirmişti.

Arif Ahmet Denizolgun 8 Eylül 2016 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.Arif Ahmet Denizolgun 8 Eylül 2016 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.

ADLİ TIP RAPORUNDAKİ FETÖ'CÜ DOKTORLAR SKANDALI

Denizolgun'un ölümü o dönem kayıtlara "normal ölüm" olarak geçmişti. Ancak yürütülen titiz incelemeler sonucunda, ölüm raporunu veren Adli Tıp heyeti içerisindeki bazı doktorların daha sonra FETÖ üyesi olduklarının tespit edilmesi, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Karanlık örgütün, şüpheli ölümü örtbas etmek için yargı ve tıp ayağını kullandığı iddiaları, savcılığı harekete geçiren en güçlü delillerden biri oldu.

Feth-i kabir işlemi için Üsküdar Belediyesi personel ve teçhizat görevlendirecek. Feth-i kabir işlemi için Üsküdar Belediyesi personel ve teçhizat görevlendirecek.

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