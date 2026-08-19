Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılıyor: Karacaahmet Mezarlığında yoğun güvenlik önlemi

Arif Ahmet Denizolgun 8 Eylül 2016 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.

ADLİ TIP RAPORUNDAKİ FETÖ'CÜ DOKTORLAR SKANDALI

Denizolgun'un ölümü o dönem kayıtlara "normal ölüm" olarak geçmişti. Ancak yürütülen titiz incelemeler sonucunda, ölüm raporunu veren Adli Tıp heyeti içerisindeki bazı doktorların daha sonra FETÖ üyesi olduklarının tespit edilmesi, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Karanlık örgütün, şüpheli ölümü örtbas etmek için yargı ve tıp ayağını kullandığı iddiaları, savcılığı harekete geçiren en güçlü delillerden biri oldu.