Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılıyor: Karacaahmet Mezarlığında yoğun güvenlik önlemi
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.
Polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi.
FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI
Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. savcı ve olay yeri iceleme görevlileri mezarlığa geldi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Denizolgun ailesi de kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurmuştu. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilecek bulguların Adli Tıp Kurumunca incelenerek Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin aydınlatılması hedefleniyor.
"BANA İHANET ETTİNİZ" ÇIKIŞI VE 36 SAAT SONRA GELEN ÖLÜM
Denizolgun'un ölmeden kısa bir süre önce örgüt içindeki karanlık yapılanmaya karşı tavır aldığı iddia ediliyor. Önemli bir toplantıda Denizolgun'un, "Siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim" sözleriyle tepkisini ortaya koyduğu öne sürülüyor. Bu sert çıkışın üzerinden sadece 36 saat geçtikten sonra Denizolgun'un cansız bedenine ulaşılması, "infaz mı edildi?" sorularını beraberinde getirmişti.