Türkiye’nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu

Türkiye, yapay zeka alanındaki hedeflerini somutlaştıracak yeni yol haritasını devreye aldı. 2026-2030 dönemini kapsayan eylem planıyla dijital egemenliğin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığının 2026/9 sayılı Genelgesi, Resmî Gazete'de yayımlandı. Genelgede, yapay zekânın büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan, birçok alanda dönüştürücü etkileri bulunan kritik bir teknoloji olduğu belirtildi. Ülkelerin rekabet gücü, verimlilik düzeyi ve teknolojik bağımsızlığının, yapay zekâ alanındaki yetkinlikleriyle şekillendiği vurgulandı.

'ULUSAL YAPAY ZEKâ STRATEJİSİ'NİN YERİNE YENİ EYLEM PLANI

Genelgede, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2021/18 sayılı Genelge ile yürürlüğe giren Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) kapsamında önemli kazanımlar elde edildiği ifade edildi. Yapay zekânın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde, Türkiye'nin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan eylem planının, insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda uygulanacağı belirtildi.

AMAÇ, REKABETÇİ VE GÜVENİLİR YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ

Eylem Planı ile yapay zekâ farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi, kamu ve özel sektörde yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Plan kapsamında ayrıca uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zekâ ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor. "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri üzerine inşa edilen Eylem Planı ile Türkiye'nin yapay zekâ alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke konumuna gelmesine katkı sağlanması öngörülüyor.

Genelgede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmî internet sitesinde yayımlanacak "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030)" kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesi istendi. Eylem Planı'nın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması talimatı verildi.