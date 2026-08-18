KARAR 8 HAFTA SONRAYA

Sabah'ın haberine göre davanın bugün California eyaletinde görülmesi bekleniyor. Amerikan basınına göre, Meta'ya dava açan 29 eyaletten California, Colorado, Kentucky ve New Jersey, duruşmada davacı taraf olarak yer alacak. Diğer 25 eyaletin ise duruşmalarının ileri bir tarihte görüleceği belirtildi. 2023'ten beri süren ve bugün itibarıyla jüri dinlemesine geçilecek olan duruşmada kararın 8 hafta sonra açıklanması bekleniyor.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Bu yıl gençlere ve çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle 2 davayı kaybeden Meta, bu davayı da kaybetmesi halinde "büyük sonuçlarla" karşılaşabilir. Uzmanlara göre bu davadan çıkacak karar YouTube, X, TikTok ve Snapchat gibi diğer internet devlerini de doğrudan etkileyecek.