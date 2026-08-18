Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava
Dünya genelinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar tartışılırken, ABD'de dijital devlere yönelik yeni bir adım atıldı. ABD'de 29 eyalet, çocukların ruh sağlığını kasıtlı olarak bozduğu ve bağımlılık yaratan algoritmalar kullandığı gerekçesiyle, bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı barındıran Meta'ya karşı tarihi bir dava açtı. Şirketin piyasa değerine denk düşen 1.4 trilyon dolarlık devasa bir tazminatla karşı karşıya kaldığı dava, sosyal medya dünyasının kaderini baştan aşağı değiştirebilir.
Dünya genelinde devletlerin sosyal medyanın zararlı etkilerine karşı başlattığı mücadelede dönüm noktasına gelindi. Çok sayıda ülke 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya yasağı getirirken, ABD'de açılan tarihi bir dava ise dijital kuşatmayı tamamen kırabilir.
Bugün jüri önünde görülmeye başlanacak davada suçlanan, ABD merkezli sosyal medya devi Meta şirketi olacak. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran Meta'ya karşılık ABD'de 29 eyaletin başsavcısı birleşti. Marc Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketi, çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmakla suçlanıyor.
Şirket, 1.4 trilyon dolara varabilecek tazminatla karşı karşıya kalabilir. Meta'nın marka değerinin 1.5 trilyon dolar olduğu biliniyor. Söz konusu dava, sosyal medya şirketlerinin çocuklara yönelik geliştirdikleri algoritmaların hukuken sorgulanacağı tarihi bir dönüm noktası olacak. ABD basınına göre davadaki asıl amaç Meta'yı para cezasına çarptırmak değil, nasıl çalıştığını gözler önüne sermek ve bunu kalıcı şekilde değiştirmek.