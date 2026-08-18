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Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava

Dünya genelinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar tartışılırken, ABD'de dijital devlere yönelik yeni bir adım atıldı. ABD'de 29 eyalet, çocukların ruh sağlığını kasıtlı olarak bozduğu ve bağımlılık yaratan algoritmalar kullandığı gerekçesiyle, bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı barındıran Meta'ya karşı tarihi bir dava açtı. Şirketin piyasa değerine denk düşen 1.4 trilyon dolarlık devasa bir tazminatla karşı karşıya kaldığı dava, sosyal medya dünyasının kaderini baştan aşağı değiştirebilir.

Dünya genelinde devletlerin sosyal medyanın zararlı etkilerine karşı başlattığı mücadelede dönüm noktasına gelindi. Çok sayıda ülke 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya yasağı getirirken, ABD'de açılan tarihi bir dava ise dijital kuşatmayı tamamen kırabilir.

Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava - 1

Bugün jüri önünde görülmeye başlanacak davada suçlanan, ABD merkezli sosyal medya devi Meta şirketi olacak. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran Meta'ya karşılık ABD'de 29 eyaletin başsavcısı birleşti. Marc Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketi, çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmakla suçlanıyor.

Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava - 2

Şirket, 1.4 trilyon dolara varabilecek tazminatla karşı karşıya kalabilir. Meta'nın marka değerinin 1.5 trilyon dolar olduğu biliniyor. Söz konusu dava, sosyal medya şirketlerinin çocuklara yönelik geliştirdikleri algoritmaların hukuken sorgulanacağı tarihi bir dönüm noktası olacak. ABD basınına göre davadaki asıl amaç Meta'yı para cezasına çarptırmak değil, nasıl çalıştığını gözler önüne sermek ve bunu kalıcı şekilde değiştirmek.

Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava - 3

KARAR 8 HAFTA SONRAYA
Sabah'ın haberine göre davanın bugün California eyaletinde görülmesi bekleniyor. Amerikan basınına göre, Meta'ya dava açan 29 eyaletten California, Colorado, Kentucky ve New Jersey, duruşmada davacı taraf olarak yer alacak. Diğer 25 eyaletin ise duruşmalarının ileri bir tarihte görüleceği belirtildi. 2023'ten beri süren ve bugün itibarıyla jüri dinlemesine geçilecek olan duruşmada kararın 8 hafta sonra açıklanması bekleniyor.

Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava - 4

EMSAL TEŞKİL EDECEK
Bu yıl gençlere ve çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle 2 davayı kaybeden Meta, bu davayı da kaybetmesi halinde "büyük sonuçlarla" karşılaşabilir. Uzmanlara göre bu davadan çıkacak karar YouTube, X, TikTok ve Snapchat gibi diğer internet devlerini de doğrudan etkileyecek.

Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava - 5

ÇOCUKLARI BAĞIMLI HALE GETİRDİ
-Meta, gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemek ve sosyal medya platformlarını çocukları bağımlı hale getirecek şekilde tasarlamakla suçlanıyor.
-Şirket, gençleri kendi maddi gelirini artırmak için kullanmakla itham ediliyor.
-Dava dosyasında, 13 yaş altındaki çocukların verilerinin, velilerinin bilgisi dışında toplandığı belirtildi.

Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava - 6
-Meta, çocukları ve gençleri platformlarda daha uzun süre tutmak için bağımlılık yaratabilecek tasarım ve algoritmalar kullanmakla suçlanıyor.
-Davada, beğeni sayılarının özellikle genç kullanıcılar arasında sosyal karşılaştırmayı artırdığı savunuluyor.

Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava - 7

OTOMATİK VİDEO OYNATMAYA SON
-Dava kapsamında Meta'dan talep edilenler şunlar:
-Genç kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilmesi.
-Dopamini manipüle eden öneri algoritmalarının değiştirilmesi.
-Görünüşü değiştiren fotoğraf filtrelerinin kaldırılması.

Dijital dünyada tarihi hesaplaşma: Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava - 8

-Videoların otomatik oynatılmasına son verilmesi.
-Kullanıcıların birden fazla hesap oluşturmasının engellenmesi.
-Stories gibi kaybolan içerik formatlarının kaldırılması.
-Genç kullanıcılar için beğeni sayılarına son verilmesi.

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