Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı

SİLAHLARIN TESLİMİ VE MGK TEYİDİ ŞARTI Yasanın amaç ve kapsamını belirleyen maddede, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kapsamı ve uygulanma şartları belirlendi. Buna göre kanunun uygulanabilmesi için PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiilî varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra verilen mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi ile yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi öngörülüyor. Kanun ayrıca, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

SORUŞTURMA VE İNFAZLARDA ERTELEME TAKVİMİ Hukuki süreçlerin nasıl işleyeceğine ilişkin düzenlemede, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların ise 10 yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyor. Ancak bu süreçte kasten öldürme gibi ağır suçlar kapsam dışında bırakıldı. Mahkûmiyetlerin infazı konusunda da benzer bir takvim belirlendi. Buna göre toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı ise 10 yıl süreyle infaz hâkiminin kararıyla ertelenecek.

DEVLETİN ZİRVESİNDEN OLUŞAN KOORDİNASYON KURULU Sürecin takibi için en üst düzeyde bir kurul oluşturulacak. Kanuna göre kurul; Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşacak. Kurul, çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisini düzenli olarak bilgilendirecek. SİLAH TESLİMİ VE GÖREVLİ PERSONEL İÇİN HUKUKİ GÜVENCE Örgüt mensuplarının ellerindeki mühimmatın akıbetine ilişkin düzenlemede, beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzemenin kayıt altına alınması öngörülüyor. Ayrıca kritik süreçte görev alan kamu görevlileri için de hukuki güvence sağlanıyor. Kanunda, amaç ve faaliyetler kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmayacağı belirtiliyor.