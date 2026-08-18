Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
Türkiye’nin huzur, güven ve kardeşlik iklimini güçlendirmeyi amaçlayan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasaya ilişkin paylaşımında milli mutabakat vurgusu yaparak sürece katkı sunan siyasi partilere ve devlet kurumlarına teşekkür etti.
Türkiye'nin yarınlarını güvence altına almayı amaçlayan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM Genel Kurulunda 467 oyla kabul edilen yasa, toplumsal huzur ve bütünleşmenin güçlendirilmesini hedefleyen düzenlemeleri içeriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ MUTABAKAT MESAJI
Tarihi yasanın yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Meclisimizde tarihî bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sürece katkı sunan isimlere tek tek teşekkür eden Erdoğan, "Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen; Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum." sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.
"SAMİMİYET VE TİTİZLİKLE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Sürecin yürütülmesinde emeği geçen devlet görevlilerini de kutlayan Başkan Erdoğan, "Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum." dedi.
Yasayla çizilen yeni yol haritasının hassasiyetle takip edileceğini vurgulayan Erdoğan, "Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz." ifadeleriyle kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.