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Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı

Türkiye’nin huzur, güven ve kardeşlik iklimini güçlendirmeyi amaçlayan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasaya ilişkin paylaşımında milli mutabakat vurgusu yaparak sürece katkı sunan siyasi partilere ve devlet kurumlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin yarınlarını güvence altına almayı amaçlayan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulunda 467 oyla kabul edilen yasa, toplumsal huzur ve bütünleşmenin güçlendirilmesini hedefleyen düzenlemeleri içeriyor.

Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı - 1

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ MUTABAKAT MESAJI

Tarihi yasanın yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Meclisimizde tarihî bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sürece katkı sunan isimlere tek tek teşekkür eden Erdoğan, "Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen; Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum." sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı - 2

"SAMİMİYET VE TİTİZLİKLE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sürecin yürütülmesinde emeği geçen devlet görevlilerini de kutlayan Başkan Erdoğan, "Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum." dedi.

Yasayla çizilen yeni yol haritasının hassasiyetle takip edileceğini vurgulayan Erdoğan, "Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz." ifadeleriyle kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı - 3

SİLAHLARIN TESLİMİ VE MGK TEYİDİ ŞARTI

Yasanın amaç ve kapsamını belirleyen maddede, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kapsamı ve uygulanma şartları belirlendi. Buna göre kanunun uygulanabilmesi için PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiilî varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra verilen mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi ile yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi öngörülüyor.

Kanun ayrıca, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı - 4

SORUŞTURMA VE İNFAZLARDA ERTELEME TAKVİMİ

Hukuki süreçlerin nasıl işleyeceğine ilişkin düzenlemede, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların ise 10 yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyor.

Ancak bu süreçte kasten öldürme gibi ağır suçlar kapsam dışında bırakıldı.

Mahkûmiyetlerin infazı konusunda da benzer bir takvim belirlendi. Buna göre toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı ise 10 yıl süreyle infaz hâkiminin kararıyla ertelenecek.

Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı - 5

DEVLETİN ZİRVESİNDEN OLUŞAN KOORDİNASYON KURULU

Sürecin takibi için en üst düzeyde bir kurul oluşturulacak. Kanuna göre kurul; Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşacak.

Kurul, çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisini düzenli olarak bilgilendirecek.

SİLAH TESLİMİ VE GÖREVLİ PERSONEL İÇİN HUKUKİ GÜVENCE

Örgüt mensuplarının ellerindeki mühimmatın akıbetine ilişkin düzenlemede, beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzemenin kayıt altına alınması öngörülüyor.

Ayrıca kritik süreçte görev alan kamu görevlileri için de hukuki güvence sağlanıyor. Kanunda, amaç ve faaliyetler kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmayacağı belirtiliyor.

Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı - 6

YÜRÜTME BAŞKAN ERDOĞAN'DA

6 aylık başvuru süresinin öngörüldüğü düzenlemeye göre, kanun hükümleri; MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde kanun hükümlerinden yararlanmak istediğini bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere uygulanacak.

Yasanın son maddesinde ise kanun hükümlerini Cumhurbaşkanının yürüteceği hükme bağlandı.

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