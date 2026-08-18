Başkan Erdoğan: Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti. Erdoğan, "Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.