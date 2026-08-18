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Başkan Erdoğan: Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan: Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti. Erdoğan, "Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerleştirme sonuçlarının ardından yeni bir döneme adım atan öğrencilere ve eğitim camiasına başarı dileklerini iletti.

"ÜNİVERSİTEYE BAŞLAYACAK GENÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum."

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