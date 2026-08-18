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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası! Bölgedeki diğer gemiler bilgilendirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası! Bölgedeki diğer gemiler bilgilendirildi

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 142 metre uzunluğundaki kargo gemisi, yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Mersin'den Yalova'ya giden Tanzanya bayraklı 142 metre uzunluğundaki kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda Sarıçay önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-1' ve 'Kurtarma-17' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahasına demirletildi.

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