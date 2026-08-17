Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."