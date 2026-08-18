2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: Devlet üniversitelerinde tarihî doluluk

YKS Yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinde örgün programlar için ayrılan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'si dolarken yalnızca 2 bin 292 kontenjanın boş kaldığı bGeçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı da yüzde 58,3 azaldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 79,7 oldu.

Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 98'i aşarken matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarında da devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarda boşluk kalmadı.

Bu yıl açılan programlarda yüzde 100 doluluk (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

GELECEĞİN MESLEKLERİNE YOĞUN İLGİ

Öğrencilerin tercihlerinde yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanları öne çıktı.

Bu yıl ilk kez açılan İşletme ve Yapay Zekâ, Paramedik, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, İlaç Üretim Teknolojisi, Laboratuvar Hayvanları, Mobil Güvenlik Teknolojileri, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği ile Balıkçılık Teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu.

Yapay zekâ alanındaki lisans ve ön lisans programlarında da yüzde 100 doluluk sağlandı. Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Destekli Kodlama ve Yapay Zekâ Operatörlüğü programlarında boş kontenjan kalmadı.

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA DA TAM DOLULUK

Devlet üniversitelerindeki öğretmenlik programlarının önemli bölümünde de kontenjanların tamamı doldu.

Almanca, Coğrafya, Fransızca, Japonca, Matematik, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenliği programlarında yüzde 100 doluluk gerçekleşti.

AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM DE TAMAMEN DOLDU

Devlet üniversitelerindeki açıköğretim programları için ayrılan 89 bin 396 kontenjanın tamamı doldu.

Uzaktan öğretim programlarında bulunan 8 bin 298 kişilik kontenjan da tamamen dolarken vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarında doluluk oranı yüzde 97,2 olarak gerçekleşti.