2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: Devlet üniversitelerinde tarihî doluluk
2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) arz-talep dengesini gözeterek uyguladığı kontenjan politikasının karşılık bulduğunu ortaya koyarken devlet üniversitelerinde 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392’si doldu. Doluluk oranı yüzde 99,5’e ulaşırken ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılık programları yüzde 100 doldu. Yapay zekâ ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlar da öğrencilerden yoğun ilgi gördü.
YKS Yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinde örgün programlar için ayrılan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'si dolarken yalnızca 2 bin 292 kontenjanın boş kaldığı bGeçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı da yüzde 58,3 azaldı.
ÖN LİSANSTA REKOR DOLULUK
Devlet üniversitelerinde lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,15 olurken, ön lisans programlarında doluluk yüzde 99,98'e ulaştı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı.
Başarı sırası barajı bulunan tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılık programlarının devlet üniversitelerindeki yurt içi kampüslerine ait genel kontenjanlarının tamamı doldu.
Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 98'i aşarken matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarında da devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarda boşluk kalmadı.
Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 79,7 oldu.
GELECEĞİN MESLEKLERİNE YOĞUN İLGİ
Öğrencilerin tercihlerinde yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanları öne çıktı.
Bu yıl ilk kez açılan İşletme ve Yapay Zekâ, Paramedik, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, İlaç Üretim Teknolojisi, Laboratuvar Hayvanları, Mobil Güvenlik Teknolojileri, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği ile Balıkçılık Teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu.
Yapay zekâ alanındaki lisans ve ön lisans programlarında da yüzde 100 doluluk sağlandı. Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Destekli Kodlama ve Yapay Zekâ Operatörlüğü programlarında boş kontenjan kalmadı.
ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA DA TAM DOLULUK
Devlet üniversitelerindeki öğretmenlik programlarının önemli bölümünde de kontenjanların tamamı doldu.
Almanca, Coğrafya, Fransızca, Japonca, Matematik, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenliği programlarında yüzde 100 doluluk gerçekleşti.
AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM DE TAMAMEN DOLDU
Devlet üniversitelerindeki açıköğretim programları için ayrılan 89 bin 396 kontenjanın tamamı doldu.
Uzaktan öğretim programlarında bulunan 8 bin 298 kişilik kontenjan da tamamen dolarken vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarında doluluk oranı yüzde 97,2 olarak gerçekleşti.
1 MİLYON 279 BİN ADAY TERCİH YAPTI
2026-YKS'ye 2 milyon 255 bin 76 aday katıldı. Bu adayların 2 milyon 187 bin 747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. 1 milyon 279 bin 439 aday ise tercih yaptı.
Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarının tamamı dikkate alındığında tercihte bulunan adaylardan 730 bin 854'ü bir yükseköğretim kurumuna yerleşme hakkı kazandı.
Yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşen aday sayısı ise 619 bin 766 oldu.
HER 10 ADAYDAN 4'Ü İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ
Yerleştirme sonuçlarında adayların yüzde 19'u ilk, yüzde 12'si ikinci, yüzde 9'u üçüncü tercihine yerleşti.
Böylece her 10 adaydan 4'ü ilk üç tercihinden birine yerleşmiş oldu.
Adayların yüzde 55'i ise ilk beş tercihinden birine yerleşti. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 8, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti.
ÖZVAR: KONTENJAN POLİTİKAMIZ SONUÇLARA OLUMLU YANSIDI
YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçların arz-talep dengesi gözetilerek yürütülen kontenjan politikasının isabetini gösterdiğini belirtti.
Özvar, devlet üniversitelerinde doluluğun tarihî seviyeye ulaştığını ifade ederek, başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında yüzde 100 doluluk sağlanmasının kontenjan politikasının başarısını ortaya koyduğunu söyledi.
Özvar ayrıca yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital teknolojilere yönelik programlara gösterilen yoğun ilginin, öğrencilerin geleceğin mesleklerine yönelik farkındalığını ortaya koyduğunu belirtti.
"Amacımız Türkiye'yi yapay zekâ ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri hâline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek." diyen Özvar, gençlerin tercihlerinin Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyacağı insan kaynağıyla örtüştüğüne dikkat çekti.
YERLEŞEMEYEN ADAYLARA EK YERLEŞTİRME ÇAĞRISI
Bir programa yerleşemeyen adaylara da seslenen Özvar, ek yerleştirme sürecinin takip edilmesi çağrısında bulundu.
Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarının YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirileceğini belirten Özvar, ek yerleştirme takviminin ÖSYM tarafından ilan edileceğini kaydetti.