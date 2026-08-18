Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği hedefiyle hazırladığı gizli planın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle akamete uğradığı öne sürüldü. İngiliz basını The Telegraph'ın özel haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa ikna etmeye çalışırken binlerce Kürt milisin ABD hava desteği altında İran'ın batısına geçirilmesini ve ülkede bir ayaklanma başlatılmasını içeren bir plan sundu. Ancak Netanyahu'nun hesabında Başkan Erdoğan yoktu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran için kurduğu planın, Türkiye başta olmak üzere bölgenin güvenlik hassasiyetleriyle çarpıştığı belirtildi. The Telegraph'ın özel haberine göre Başkan Erdoğan, bölgedeki Kürt milislerin silahlandırılmasına ve Türkiye'nin doğu sınırlarında yeni bir güvenlik tehdidi oluşmasına karşı çıktı. Erdoğan'ın Washington üzerindeki girişimleri, İsrail ile ABD'nin gizli operasyon planından vazgeçmesinde belirleyici oldu.
NETANYAHU'NUN İRAN HESABINDA TEK EKSİK: ERDOĞAN
The Telegraph'ın haberine göre Netanyahu, 11 Şubat'ta Beyaz Saray'ın Durum Odası'nda Trump'ın karşısına oturdu ve İran'daki rejimin devrilmesi için hangi şartların oluşması gerektiğini anlattı.
Toplantıya katılan üst düzey İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun Trump'a belirli adımların atılması halinde İran halkının "kendi kaderini kendi ellerine alabileceği" koşulların oluşturulabileceğini söylediğini aktardı.
Netanyahu'nun planındaki en dikkat çekici unsur ise İran'ın batısına binlerce Kürt milisin gönderilmesiydi.
Plan, Irak Kürdistanı'ndan İran'a doğru geniş çaplı bir kara harekâtını öngörüyordu. Kürt milislerin ABD hava desteği altında İran sınırını geçmesi, İran içindeki Kürt unsurlarla birleşmesi ve rejime karşı geniş çaplı bir ayaklanmayı tetiklemesi hedefleniyordu.
Planın arkasında ise İsrail istihbarat servisi Mossad'ın bulunduğu, operasyonun CIA ile de görüşüldüğü öne sürüldü.
Ancak İsrail Başbakanı'nın bütün hesapları tek bir noktada bozuldu: Türkiye.
İngiliz The Telegraph'ın haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ı ikna ve Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme planında Başkan Erdoğan'ı hesaba katmayı unuttu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın itirazı Netanyahu'nun İran planının önündeki en büyük engellerden biri haline geldi.
ERDOĞAN WASHINGTON'A AÇIK MESAJ VERDİ
The Telegraph'ın İsrailli ve Körfez kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Erdoğan, Trump'a bölgenin herhangi bir yerinde milislerin silahlandırılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.
Telegraph'a göre Türkiye'nin itirazının arkasında onlarca yıllık güvenlik tecrübesi bulunuyordu.
Ankara açısından İran'daki Kürt milislerin ABD ve İsrail desteğiyle silahlandırılması yalnızca İran'a yönelik bir operasyon anlamına gelmiyordu. Böyle bir adımın, Türkiye'nin doğu sınırlarında da silahlı grupların güç kazanmasına ve bölgesel dengelerin Türkiye aleyhine değişmesine yol açabileceği değerlendiriliyordu.