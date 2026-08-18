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Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği hedefiyle hazırladığı gizli planın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle akamete uğradığı öne sürüldü. İngiliz basını The Telegraph'ın özel haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa ikna etmeye çalışırken binlerce Kürt milisin ABD hava desteği altında İran'ın batısına geçirilmesini ve ülkede bir ayaklanma başlatılmasını içeren bir plan sundu. Ancak Netanyahu'nun hesabında Başkan Erdoğan yoktu.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran için kurduğu planın, Türkiye başta olmak üzere bölgenin güvenlik hassasiyetleriyle çarpıştığı belirtildi. The Telegraph'ın özel haberine göre Başkan Erdoğan, bölgedeki Kürt milislerin silahlandırılmasına ve Türkiye'nin doğu sınırlarında yeni bir güvenlik tehdidi oluşmasına karşı çıktı. Erdoğan'ın Washington üzerindeki girişimleri, İsrail ile ABD'nin gizli operasyon planından vazgeçmesinde belirleyici oldu.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 2

NETANYAHU'NUN İRAN HESABINDA TEK EKSİK: ERDOĞAN

The Telegraph'ın haberine göre Netanyahu, 11 Şubat'ta Beyaz Saray'ın Durum Odası'nda Trump'ın karşısına oturdu ve İran'daki rejimin devrilmesi için hangi şartların oluşması gerektiğini anlattı.

Toplantıya katılan üst düzey İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun Trump'a belirli adımların atılması halinde İran halkının "kendi kaderini kendi ellerine alabileceği" koşulların oluşturulabileceğini söylediğini aktardı.

Netanyahu'nun planındaki en dikkat çekici unsur ise İran'ın batısına binlerce Kürt milisin gönderilmesiydi.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 3

Plan, Irak Kürdistanı'ndan İran'a doğru geniş çaplı bir kara harekâtını öngörüyordu. Kürt milislerin ABD hava desteği altında İran sınırını geçmesi, İran içindeki Kürt unsurlarla birleşmesi ve rejime karşı geniş çaplı bir ayaklanmayı tetiklemesi hedefleniyordu.

Planın arkasında ise İsrail istihbarat servisi Mossad'ın bulunduğu, operasyonun CIA ile de görüşüldüğü öne sürüldü.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 4

Ancak İsrail Başbakanı'nın bütün hesapları tek bir noktada bozuldu: Türkiye.

İngiliz The Telegraph'ın haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ı ikna ve Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme planında Başkan Erdoğan'ı hesaba katmayı unuttu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın itirazı Netanyahu'nun İran planının önündeki en büyük engellerden biri haline geldi.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 5

ERDOĞAN WASHINGTON'A AÇIK MESAJ VERDİ

The Telegraph'ın İsrailli ve Körfez kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Erdoğan, Trump'a bölgenin herhangi bir yerinde milislerin silahlandırılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Telegraph'a göre Türkiye'nin itirazının arkasında onlarca yıllık güvenlik tecrübesi bulunuyordu.

Ankara açısından İran'daki Kürt milislerin ABD ve İsrail desteğiyle silahlandırılması yalnızca İran'a yönelik bir operasyon anlamına gelmiyordu. Böyle bir adımın, Türkiye'nin doğu sınırlarında da silahlı grupların güç kazanmasına ve bölgesel dengelerin Türkiye aleyhine değişmesine yol açabileceği değerlendiriliyordu.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 6

İran'da rejim değişikliği amacıyla silahlandırılan milislerin, savaş sonrasında silahlarını bırakacağının veya Türkiye sınırındaki faaliyetlerini durduracağının garantisi bulunmuyordu.

Bu nedenle Ankara, İran savaşının Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyebilecek yeni bir silahlı yapılanmaya dönüşmesine karşı çıktı.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 7

MOSSAD VE CIA AYNI PLANIN PEŞİNDE

The Telegraph'ın özel haberinde yer alan iddialara göre Netanyahu'nun planı yalnızca siyasi bir senaryodan ibaret değildi.

İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından geliştirilen plan, CIA ile de görüşüldü. Hedef, İran'ın batısında askeri baskı oluştururken ülke içindeki muhalefeti de harekete geçirmekti.

Planın nihai amacı İran yönetimini devirmekti. İran'ın batısına girecek Kürt milislerin, ülke içindeki Kürtlerle bağlantı kurması ve İran yönetimine karşı yeni bir cephe açması hesaplandı.

Netanyahu açısından bu senaryo, doğrudan İsrail ve ABD kara birliklerinin kullanılması gerekmeksizin İran'da rejim değişikliğine ulaşmanın yollarından biri olarak görülüyordu.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 8

Ancak Washington'da yapılan değerlendirmeler, planın gerçekçilikten uzak olduğu yönündeydi.

CIA Direktörü John Ratcliffe'in Trump'ı bilgilendirdiği sırada Netanyahu'nun rejim değişikliği senaryolarını tanımlamak için ABD Başkanı'nın "saçmalık" anlamına gelen "farcical" ifadesini kullandığı aktarıldı. Buna rağmen Trump, Kürtlerle ilgili seçeneğin tamamen rafa kaldırılmasına hemen izin vermedi.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 9

TRUMP KÜRT LİDERLERLE DE GÖRÜŞTÜ

The Telegraph'ın haberine göre Trump, 1 Mart'ta Kürt liderlerle görüştü. ABD Başkanı'nın ayrıca Tahran'ın zayıflamasından faydalanabilecek yerel aktörlerle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Bu sırada İsrail'in İran'ın batısına yönelik saldırıları da dikkat çekti.

İsrail, İran'ın batısındaki rejim yetkililerini, askeri üsleri, füze sistemlerini, polis merkezlerini ve Besic noktalarını hedef aldı. Saldırıların zamanlaması, İsrail'in Kürt milislerin İran'a yönelik olası ilerleyişinin önünü açmaya hazırlandığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi. İddialara göre Irak Kürdistanı'ndan İran'a geçmesi planlanan güçler, İran Kürtlerinin altı ayrı fraksiyonundan savaşçıları içeriyordu.

Bu unsurların İran sınırları içerisindeki Kürtlere silah ulaştırması da planın parçalarından biriydi.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 10

KÜRT MİLİSLER 18 MART'A HAZIRLANMIŞTI

Planın en kritik aşamasına gelindiğinde tarih bile belirlenmişti. The Telegraph'ın aktardığı bilgilere göre Kürt milislerden oluşan koalisyonun 18 Mart'ta İran'a girmeye hazırlandığı belirtildi.

Geriye yalnızca Trump'ın onayı kalmıştı. Kürdistan Khabat Örgütü Genel Sekreteri Babasheikh Hosseini, savaşın ilk günlerinde The Telegraph'a yaptığı açıklamada, Kürt güçlerinin sahada bulunmaması halinde İran rejiminin sona ermesinin çok daha uzun süreceğini savundu.

Hosseini, kendi güçlerinin İran'da sahaya çıkması ve İran Kürtlerinin ayaklanmaya çağrılması halinde rejimin çöküşünün daha yakın olacağını ileri sürdü. Fakat planın önünde yeni bir sorun belirdi. Kürt grupların kendileri dahi operasyonun sonucundan emin değildi.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 11

KÜRT MİLİSLERDEN ASKERİ DESTEK DEĞİL, SİYASİ GARANTİ TALEBİ

The Telegraph'ın haberine göre hazırlıklar ilerledikçe Kürt milisler de İran rejimine karşı operasyonun sonuçlarından endişe duymaya başladı. Kürt milisler yalnızca silah ve askeri destek istemedi. Siyasi garanti talep etti. Çünkü İran rejiminin devrilmemesi halinde operasyonun Kürt milisleri için ağır sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyordu.

İsrailli üst düzey yetkili de istihbaratın rejim değişikliğinin gerçekleşeceğine dair kesin bir garanti vermediğini kabul etti. Yetkiliye göre istihbarat yalnızca böyle bir operasyonun rejim değişikliği ihtimalini artırabileceğini değerlendirmişti.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 12

PLAN AMERİKAN BASININA SIZDI

Gizli operasyonun ayrıntıları kısa süre içinde Amerikan medyasına da yansıdı. Fox News, mart ayında İran'a yönelik bir Kürt saldırısının başladığını bildirdi. Bunun üzerine dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Kürt milislere bu amaçla silah sağlamadığını açıklamak zorunda kaldı.

Operasyonla ilgili iddiaların basına sızması, Washington'daki tartışmayı daha da büyüttü. Tam bu sıradaBaşkan Erdoğan'ın da Washington'a planın iptal edilmesi için baskı yaptığı öne sürüldü.

The Telegraph'a göre Körfez ülkeleri de ABD'yi uyardı. Körfez ülkelerinin mesajı açıktı: İran'ın etnik hatlar üzerinden parçalanması, yalnızca İran'ı değil, bütün Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırabilirdi.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 13

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜDAHALESİ NETANYAHU'NUN PLANINI BOZDU

Böylece Netanyahu'nun İran için kurduğu denklem giderek çözüldü. İsrail, ABD hava desteği, Mossad ve CIA bağlantısı, Kürt milisler ve İran içindeki muhalif unsurlar üzerinden rejim değişikliğine ulaşmayı hedefliyordu.

Ancak Türkiye'nin itirazı, bu planın önündeki kritik engellerden biri oldu. Başkan Erdoğan'ın Trump'a verdiği mesaj, Washington açısından yalnızca diplomatik bir itiraz değildi.

The Telegraph'ın aktardığı İsrailli ve Körfez kaynaklarının değerlendirmelerine göre Başkan Erdoğan'ın müdahalesi, ABD ile İsrail'in gizli operasyon planından vazgeçmesinde etkili oldu.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 14

PLANIN FATURASI MOSSAD'A ÇIKTI

Operasyonun başarısızlığı İsrail'de de ciddi rahatsızlık yarattı. The Telegraph'ın haberine göre Mossad Direktörü Roman Gofman, rejim değişikliği planının hazırlanmasına katkı sağlayan teşkilatın en üst düzey iki yetkilisini görevden almaya karar verdi.

Böylece İran'da rejim değişikliği için hazırlanan plan, daha sahaya tam anlamıyla çıkamadan ağır bir darbe aldı. Netanyahu'nun hesabı, yalnızca İran'ın direnci nedeniyle değil, bölgesel dengeler nedeniyle de bozuldu. The Telegraph'a göre bu dengelerin merkezinde Türkiye vardı.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 15

NETANYAHU BİR KEZ DAHA TRUMP'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Rejim değişikliği fikri daha sonra da tamamen rafa kaldırılmadı. The Telegraph'ın kaynaklarına göre Netanyahu, 28 Temmuz'daki Oval Ofis görüşmesinde konuyu yeniden gündeme getirdi. İsrail Başbakanı, belirli şartların oluşması halinde İran'da rejim değişikliğinin hâlâ mümkün olduğunu savundu.

Ancak Trump bu kez de Netanyahu'yu ikna edici bulmadı. ABD Başkanı, İran'daki savaşı sona erdirmek için doğrudan yeni saldırılar yerine uzun süreli bir ekonomik baskı kampanyasını tercih etti. Böylece Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliğine ulaşmak için kurduğu senaryolardan biri daha rafa kalktı.

Erdoğan’ın müdahalesi Netanyahu’nun İran’da Kürt milislerle rejim değişikliği planını bozdu! The Telegraph’tan dikkat çeken iddia 16

"NETANYAHU'NUN HESABA KATMADIĞI LİDER"

Trump daha önce İran'da rejim değişikliğinin iki kez gerçekleştiğini ve yeni yönetimin önceki yönetimlerden çok daha "makul" olduğunu savundu. Buna rağmen ABD Başkanı, savaşın hedefleri arasında rejim değişikliğinin bulunmadığını söylemeye devam etti.

Washington'un hedefleri zaman içinde değişti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın bölgedeki vekil güçlere desteğinin kesilmesi, nükleer programın ortadan kaldırılması ve füze kapasitesinin yok edilmesi gibi hedefler öne çıktı.

Ancak rejim değişikliği seçeneği de perde arkasında masada kalmaya devam etti.

The Telegraph'ın özel haberinin ortaya koyduğu tablo ise dikkat çekici:

Netanyahu, İran'ı içeriden sarsmak için Kürt milisleri kullanmayı planladı. ABD desteğini arkasına almaya çalıştı. Mossad ve CIA plan üzerinde çalıştı. Trump Kürt liderlerle görüştü. İsrail İran'ın batısını bombaladı. Ancak Ankara'nın itirazı ve Erdoğan'ın Washington'daki girişimleri planın önünü kesti.

Netanyahu'nun İran savaşı için kurduğu hesapta hesaba katmadığı isim ise Başkan Erdoğan oldu.

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ANALİZ - Hürmüz’de savaş dünyada kriz: ABD-İsrail’in İran’ı açık uçlu yıpratma hamlesi
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