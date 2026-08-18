KÜRT MİLİSLERDEN ASKERİ DESTEK DEĞİL, SİYASİ GARANTİ TALEBİ

The Telegraph'ın haberine göre hazırlıklar ilerledikçe Kürt milisler de İran rejimine karşı operasyonun sonuçlarından endişe duymaya başladı. Kürt milisler yalnızca silah ve askeri destek istemedi. Siyasi garanti talep etti. Çünkü İran rejiminin devrilmemesi halinde operasyonun Kürt milisleri için ağır sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyordu.

İsrailli üst düzey yetkili de istihbaratın rejim değişikliğinin gerçekleşeceğine dair kesin bir garanti vermediğini kabul etti. Yetkiliye göre istihbarat yalnızca böyle bir operasyonun rejim değişikliği ihtimalini artırabileceğini değerlendirmişti.