2026 YKS tercihleri için YÖK Atlas mobil uyumlu hale getirildi
YÖK Atlas, 2026 YKS tercih döneminde adayların üniversite ve program verilerine mobil cihazlardan erişebilmesi için yenilendi. Adaylar başarı sıralaması, taban puan, kontenjan, doluluk, akreditasyon ve akademik kadro bilgilerini karşılaştırabilecek. Yurt dışı tercihlerinde ise tanıma ve denklik kontrolü önem taşıyor.
2026 YKS tercihleri öncesinde YÖK Atlas mobil uyumlu hale getirildi. Üniversite adayları, tercih listelerini oluştururken programların başarı sıralaması, taban puanı, kontenjanı, doluluk oranı, akreditasyon durumu ve öğretim elemanı yapısına telefonlarından ulaşabilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercihlerin resmi verilere dayandırılması gerektiğini belirtirken yurt dışındaki üniversiteler için tanıma ve denklik kontrolü yapılması uyarısında bulundu.
YÖK ATLAS MOBİL CİHAZLARA UYARLANDI
Yükseköğretim Kurulu, 2026 YKS tercih sürecinde kullanılacak YÖK Atlas sistemini mobil uyumlu hale getirdi. Adaylar, üniversite ve bölüm araştırmalarını bilgisayarın yanı sıra telefon ve tablet üzerinden de yapabilecek.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, adayların tercih döneminde ihtiyaç duyduğu temel bilgilere YÖK Atlas üzerinden ulaşabileceğini belirterek, "YÖK Atlas'ı bu yıl tamamen mobil uyumlu hale getirdik." ifadelerini kullandı.
Mobil erişim, tercih listesini hazırlayan adayların programları farklı cihazlardan incelemesini ve resmi verileri karşılaştırmasını kolaylaştıracak.
PROGRAMLARIN TEMEL VERİLERİ KARŞILAŞTIRILABİLECEK
YÖK Atlas üzerinden üniversite programlarının geçmiş yıllardaki başarı sıralamaları, taban puanları, kontenjanları ve doluluk oranları incelenebilecek.
Sistemde ayrıca programların akreditasyon durumları, öğretim elemanı yapısı ve tercih kararını etkileyebilecek diğer akademik veriler de yer alıyor. Bu bilgiler, adayların yalnızca puana göre değil; kontenjan, akademik yapı ve programın niteliği gibi farklı ölçütlere göre değerlendirme yapmasına imkan sağlıyor.