2026 YKS tercihleri öncesinde YÖK Atlas mobil uyumlu hale getirildi. Üniversite adayları, tercih listelerini oluştururken programların başarı sıralaması, taban puanı, kontenjanı, doluluk oranı, akreditasyon durumu ve öğretim elemanı yapısına telefonlarından ulaşabilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercihlerin resmi verilere dayandırılması gerektiğini belirtirken yurt dışındaki üniversiteler için tanıma ve denklik kontrolü yapılması uyarısında bulundu.

Adaylar YÖK Atlas üzerinden başarı sırası, taban puan, kontenjan, doluluk oranı ve akreditasyon bilgilerini karşılaştırabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

PROGRAMLARIN TEMEL VERİLERİ KARŞILAŞTIRILABİLECEK

YÖK Atlas üzerinden üniversite programlarının geçmiş yıllardaki başarı sıralamaları, taban puanları, kontenjanları ve doluluk oranları incelenebilecek.

Sistemde ayrıca programların akreditasyon durumları, öğretim elemanı yapısı ve tercih kararını etkileyebilecek diğer akademik veriler de yer alıyor. Bu bilgiler, adayların yalnızca puana göre değil; kontenjan, akademik yapı ve programın niteliği gibi farklı ölçütlere göre değerlendirme yapmasına imkan sağlıyor.