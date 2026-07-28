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2026 YKS tercihleri için YÖK Atlas mobil uyumlu hale getirildi

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2026 YKS tercihleri için YÖK Atlas mobil uyumlu hale getirildi

YÖK Atlas, 2026 YKS tercih döneminde adayların üniversite ve program verilerine mobil cihazlardan erişebilmesi için yenilendi. Adaylar başarı sıralaması, taban puan, kontenjan, doluluk, akreditasyon ve akademik kadro bilgilerini karşılaştırabilecek. Yurt dışı tercihlerinde ise tanıma ve denklik kontrolü önem taşıyor.

2026 YKS tercihleri öncesinde YÖK Atlas mobil uyumlu hale getirildi. Üniversite adayları, tercih listelerini oluştururken programların başarı sıralaması, taban puanı, kontenjanı, doluluk oranı, akreditasyon durumu ve öğretim elemanı yapısına telefonlarından ulaşabilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercihlerin resmi verilere dayandırılması gerektiğini belirtirken yurt dışındaki üniversiteler için tanıma ve denklik kontrolü yapılması uyarısında bulundu.

2026 YKS tercihleri öncesinde mobil uyumlu hâle getirilen YÖK Atlas, adayların üniversite ve program verilerine telefon üzerinden erişmesini sağlıyor. (Görsel: X)2026 YKS tercihleri öncesinde mobil uyumlu hâle getirilen YÖK Atlas, adayların üniversite ve program verilerine telefon üzerinden erişmesini sağlıyor. (Görsel: X)

YÖK ATLAS MOBİL CİHAZLARA UYARLANDI

Yükseköğretim Kurulu, 2026 YKS tercih sürecinde kullanılacak YÖK Atlas sistemini mobil uyumlu hale getirdi. Adaylar, üniversite ve bölüm araştırmalarını bilgisayarın yanı sıra telefon ve tablet üzerinden de yapabilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, adayların tercih döneminde ihtiyaç duyduğu temel bilgilere YÖK Atlas üzerinden ulaşabileceğini belirterek, "YÖK Atlas'ı bu yıl tamamen mobil uyumlu hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Mobil erişim, tercih listesini hazırlayan adayların programları farklı cihazlardan incelemesini ve resmi verileri karşılaştırmasını kolaylaştıracak.

Adaylar YÖK Atlas üzerinden başarı sırası, taban puan, kontenjan, doluluk oranı ve akreditasyon bilgilerini karşılaştırabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Adaylar YÖK Atlas üzerinden başarı sırası, taban puan, kontenjan, doluluk oranı ve akreditasyon bilgilerini karşılaştırabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

PROGRAMLARIN TEMEL VERİLERİ KARŞILAŞTIRILABİLECEK

YÖK Atlas üzerinden üniversite programlarının geçmiş yıllardaki başarı sıralamaları, taban puanları, kontenjanları ve doluluk oranları incelenebilecek.

Sistemde ayrıca programların akreditasyon durumları, öğretim elemanı yapısı ve tercih kararını etkileyebilecek diğer akademik veriler de yer alıyor. Bu bilgiler, adayların yalnızca puana göre değil; kontenjan, akademik yapı ve programın niteliği gibi farklı ölçütlere göre değerlendirme yapmasına imkan sağlıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite tercihlerinin güncel, resmi ve doğrulanabilir veriler esas alınarak hazırlanması gerektiğini belirtti. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite tercihlerinin güncel, resmi ve doğrulanabilir veriler esas alınarak hazırlanması gerektiğini belirtti. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

TERCİHLERDE RESMİ VERİ UYARISI

Özvar, internette yer alan doğrulanmamış listeler ve yorumlar yerine YÖK tarafından yayımlanan resmi verilerin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Tercih listesinin güncel ve güvenilir bilgilere dayanması; yanlış program kodu, geçmiş yıllara ait veri veya doğrulanmamış kontenjan bilgileri üzerinden karar verilmesi riskini azaltıyor.

AA'Ya göre Özvar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kararlarınızı resmi verilere dayandırın. Tercih sürecinde güvenilir bilgi kaynaklarının kullanılması büyük önem taşıyor. Bilgiyle yapılan tercih, geleceğe güvenle atılan ilk adımdır." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında eğitim planlayan adayların, kayıt yaptırmadan önce üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol etmesi gerekiyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Yurt dışında eğitim planlayan adayların, kayıt yaptırmadan önce üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol etmesi gerekiyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

YURT DIŞI TERCİHLERİNDE TANINMA VE DENKLİK KRİTERİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurt dışında üniversite eğitimi planlayan adayların kayıt öncesinde tercih edecekleri kurumun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

Tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar için denklik işlemi yapılamadığına dikkat çeken Özvar, üniversite veya programlara eğitim başlamadan önce denklik garantisi verilmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.

Özvar, adayların yurt içi veya yurt dışında tercih yaparken resmi ve doğrulanabilir bilgilere dayanmasının, eğitim hayatları ve gelecek planlamaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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