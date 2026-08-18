Adalet Bakanı Akın Gürlek, halk sağlığını, devletin vergi gelirlerini ve ekonomik düzeni hedef alan yasa dışı faaliyetlere yönelik “Şeker Soruşturması”nın ayrıntılarını açıkladı. İstanbul merkezli 8 ildeki 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrıldı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşların sağlığını, devletin vergi gelirlerini ve ekonomik düzeni hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun çok boyutlu suçlarla mücadelede en önemli güç olduğunu vurguladı.

KOTA İHLALİ VE YANILTICI FATURALANDIRMA YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettikleri tespit edildi. Bu firmaların, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri belirlendi.

İncelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşıldı.

8 İLDE 26 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 47 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen "Şeker Soruşturması" kapsamında eş zamanlı adli işlemler başlatıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana) 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırıldı.

Soruşturmanın; Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

"HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKTİR"

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, adli işlemleri başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, soruşturmaya önemli katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına teşekkür eden Bakan Akın Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir."

İŞTE BAKAN GÜRLEK'İN O AÇIKLAMASI:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın sağlığını, devletimizin vergi gelirlerini ve ekonomik düzenimizi hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz.

Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon, çok boyutlu suçlarla mücadelede en önemli gücümüzdür.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda; nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır.

Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen "Şeker Soruşturması"nda bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatılmıştır.

İstanbul merkezli 8 ilde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırılmıştır.

Soruşturma; Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli işlemleri başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, soruşturmaya önemli katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir."