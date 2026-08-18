2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar için ÖSYM takvimi belli oldu mu?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirmede oluşan 2026 taban puanları program bazında görülürken, ek tercihe açılacak bölümler ile boş kontenjanlar henüz ilan edilmedi. ÖSYM, takvimi ve tercih koşullarını ek yerleştirme kılavuzuyla duyuracak; adayların seçim aralığı bu verilerle netleşecek.
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuna göre tercih yapabilecek. Kayıtlar 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Boş kontenjanlar ile ek tercihte dikkate alınacak program taban puanları kılavuzda adaylara sunulacak.
YKS EK TERCİH TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI
ÖSYM, 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos saat 05.45'te erişime açtı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için sıradaki aşama ek tercih dönemi olacak.
Ek yerleştirme başlangıç ve bitiş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Takvim; tercih ücretini, başvuru adımlarını ve adayların seçebileceği programları içeren ek yerleştirme kılavuzuyla duyurulacak. Adaylar tercihlerini, açıklanacak tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapacak.
BOŞ KONTENJANLAR KAYITLARDAN SONRA NETLEŞECEK
ÖSYM'nin 2026 YKS yerleştirme duyurusuna göre üniversite kayıtları 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Merkezi yerleştirmede dolmayan kontenjanlara, kayıt hakkı kazanmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylardan kalan kontenjanlar da eklenecek. Ek tercihe açılacak ön lisans ve lisans programlarının kesin listesi bu işlemlerin ardından hazırlanacak.
Bu nedenle ilk yerleştirme kılavuzundaki kontenjan sayıları, ek tercih döneminde kullanılabilecek boş kontenjanları göstermiyor. Adayların tercih listesi hazırlarken ÖSYM tarafından yayımlanacak yeni tabloyu esas alması gerekiyor.