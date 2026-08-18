Adaylar önceki yıllara ait taban puanları YÖK Atlas üzerinden inceleyebilir. 2026 ek tercihlerinde kullanılacak boş kontenjanlar, programlar ve puan koşulları ise ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzuyla netleşecek.

2026 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve program bazındaki en küçük-en büyük puanları gösteren resmi tablolar ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. ÖSYM, 18 Ağustos'ta merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı ancak Tablo-3 ve Tablo-4 verilerini paylaşmadı.

ÖSYM, 2026 üniversite taban puanlarını gösteren program bazındaki en küçük ve en büyük puan tablolarını henüz yayımlamadı.

Adayların ek tercihte seçebileceği programlar, yerleştirme puanları ile merkezi yerleştirmede oluşan en küçük puan şartına göre değişecek.

TABAN PUAN KURALI TERCİH LİSTESİNİ ETKİLEYECEK

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ancak kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşluk oluşan bir programı tercih edebilmek için adayın ilgili programın oluşan en küçük puanına eşit veya bu puandan yüksek yerleştirme puanına sahip olması gerekiyor.

İlk yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve taban puanı oluşmayan programlarda ise ilgili puan türü hesaplanan adaylar tercih yapabiliyor. Programların özel koşulları ve varsa başarı sırası şartları ayrıca geçerliliğini koruyor.

Adayların yalnızca puan karşılaştırması yapması yeterli değil. Programın puan türü, özel koşulları, öğretim biçimi, ücret bilgisi ve varsa başarı sırası şartı birlikte kontrol edilmeli. Kesin hükümler 2026 ek yerleştirme kılavuzuna göre uygulanacak.