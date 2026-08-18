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2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar için ÖSYM takvimi belli oldu mu?

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2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar için ÖSYM takvimi belli oldu mu?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirmede oluşan 2026 taban puanları program bazında görülürken, ek tercihe açılacak bölümler ile boş kontenjanlar henüz ilan edilmedi. ÖSYM, takvimi ve tercih koşullarını ek yerleştirme kılavuzuyla duyuracak; adayların seçim aralığı bu verilerle netleşecek.

2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuna göre tercih yapabilecek. Kayıtlar 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Boş kontenjanlar ile ek tercihte dikkate alınacak program taban puanları kılavuzda adaylara sunulacak.

2026 YKS ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve başvuru koşulları ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuyla belli olacak. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve AA)2026 YKS ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve başvuru koşulları ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuyla belli olacak. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve AA)

YKS EK TERCİH TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

ÖSYM, 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos saat 05.45'te erişime açtı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için sıradaki aşama ek tercih dönemi olacak.

Ek yerleştirme başlangıç ve bitiş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Takvim; tercih ücretini, başvuru adımlarını ve adayların seçebileceği programları içeren ek yerleştirme kılavuzuyla duyurulacak. Adaylar tercihlerini, açıklanacak tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapacak.

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından dolmayan ve kayıt yapılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar ek tercih kılavuzunda açıklanacak.Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından dolmayan ve kayıt yapılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar ek tercih kılavuzunda açıklanacak.

BOŞ KONTENJANLAR KAYITLARDAN SONRA NETLEŞECEK

ÖSYM'nin 2026 YKS yerleştirme duyurusuna göre üniversite kayıtları 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Merkezi yerleştirmede dolmayan kontenjanlara, kayıt hakkı kazanmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylardan kalan kontenjanlar da eklenecek. Ek tercihe açılacak ön lisans ve lisans programlarının kesin listesi bu işlemlerin ardından hazırlanacak.

Bu nedenle ilk yerleştirme kılavuzundaki kontenjan sayıları, ek tercih döneminde kullanılabilecek boş kontenjanları göstermiyor. Adayların tercih listesi hazırlarken ÖSYM tarafından yayımlanacak yeni tabloyu esas alması gerekiyor.

ÖSYM, 2026 üniversite taban puanlarını gösteren program bazındaki en küçük ve en büyük puan tablolarını henüz yayımlamadı.ÖSYM, 2026 üniversite taban puanlarını gösteren program bazındaki en küçük ve en büyük puan tablolarını henüz yayımlamadı.

2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve program bazındaki en küçük-en büyük puanları gösteren resmi tablolar ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. ÖSYM, 18 Ağustos'ta merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı ancak Tablo-3 ve Tablo-4 verilerini paylaşmadı.

Adaylar önceki yıllara ait taban puanları YÖK Atlas üzerinden inceleyebilir. 2026 ek tercihlerinde kullanılacak boş kontenjanlar, programlar ve puan koşulları ise ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzuyla netleşecek.

Adayların ek tercihte seçebileceği programlar, yerleştirme puanları ile merkezi yerleştirmede oluşan en küçük puan şartına göre değişecek.Adayların ek tercihte seçebileceği programlar, yerleştirme puanları ile merkezi yerleştirmede oluşan en küçük puan şartına göre değişecek.

TABAN PUAN KURALI TERCİH LİSTESİNİ ETKİLEYECEK

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ancak kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşluk oluşan bir programı tercih edebilmek için adayın ilgili programın oluşan en küçük puanına eşit veya bu puandan yüksek yerleştirme puanına sahip olması gerekiyor.

İlk yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve taban puanı oluşmayan programlarda ise ilgili puan türü hesaplanan adaylar tercih yapabiliyor. Programların özel koşulları ve varsa başarı sırası şartları ayrıca geçerliliğini koruyor.

Adayların yalnızca puan karşılaştırması yapması yeterli değil. Programın puan türü, özel koşulları, öğretim biçimi, ücret bilgisi ve varsa başarı sırası şartı birlikte kontrol edilmeli. Kesin hükümler 2026 ek yerleştirme kılavuzuna göre uygulanacak.

2026 YKS merkezi yerleştirmesinde herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar, kılavuzdaki koşulları taşımaları halinde ek tercih yapabilecek.2026 YKS merkezi yerleştirmesinde herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar, kılavuzdaki koşulları taşımaları halinde ek tercih yapabilecek.

EK TERCİH HAKKI YERLEŞEMEYEN ADAYLARA VERİLECEK

Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, gerekli puan ve program koşullarını taşımaları halinde ek tercih yapabilecek. İlk tercih döneminde hiç seçim yapmayan ancak yerleşmemiş olan adaylar da kılavuzdaki şartlara göre sürece katılabilecek.

Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ise kayıt yaptırmasalar bile ek yerleştirmeden yararlanamayacak. Üniversiteye kayıt olmamak, adaya yeniden tercih hakkı kazandırmıyor.

Adayların başvuru öncesinde tercihlerini yalnızca ÖSYM'nin yayımlayacağı programlar arasından oluşturması gerekiyor.

2026 YKS EK TERCİHLERİ HAKKINDA ARANAN CEVAPLAR

2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Başlangıç ve bitiş tarihleri ÖSYM'nin ek yerleştirme duyurusuyla belli olacak.
2026 YKS ek tercih boş kontenjanları açıklandı mı?
Hayır, ek tercihe açılacak kesin boş kontenjan listesi henüz yayımlanmadı. Kontenjanlar üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından kılavuzda gösterilecek.
2026 YKS ek tercihlerini kimler yapabilir?
Merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilir. Bir programa yerleşen adaylar kayıt yaptırmasalar da ek yerleştirmeye katılamaz.
2026 YKS ek tercihleri nereden yapılır?
Ek tercihler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılır. Adayların tercih işlemini açıklanan süre içinde bireysel olarak tamamlaması gerekir.
Bir üniversite programına yerleşen aday 2026 YKS ek tercihi yapabilir mi?
Hayır, merkezi yerleştirmede bir üniversite programına yerleşen aday ek tercih yapamaz. Adayın üniversiteye kayıt yaptırmaması veya kayıt hakkından vazgeçmesi bu durumu değiştirmez.

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