Bakan Uraloğlu Kayseri’de müjdeleri peş peşe sıraladı! 22 yılda 107 milyar liralık dev yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri’de Ali İhsan Alçı Bulvarı’nın açılışını gerçekleştirirken kentin ulaşım altyapısına yönelik yeni projeleri açıkladı. Kayseri’ye son 22 yılda 107 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya indirecek Yüksek Hızlı Tren projesi ile yeni otoyol yatırımlarının müjdesini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri programı kapsamında Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, gün içinde Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek projenin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi. Uraloğlu, Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, projenin Kayseri şehir içi trafiğine yeni bir soluk getireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, merkezi hükûmet ile yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmasının şehirlerin gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti. Uraloğlu, "Şimdi de Kayseri şehir içi trafiğine yeni bir soluk katan bu modern bulvarımızın açılışında Kayserili hemşehrilerimizle bir aradayız. İşte tam da burada bir kez daha görüyoruz ki hem Bakanlığımız hem de AK Parti belediyelerimiz olarak ne kadar uyum içinde, ne kadar omuz omuza çalışıyoruz. Merkezi hükûmet ile yerelin aynı hedefe kilitlenmesi, aynı gayreti göstermesi, Kayseri gibi güzel şehirlerimizi daha da ileriye taşıyor." dedi.

OSMAN KAVUNCU BULVARI İLE ERKİLET BULVARI ARASINDAKİ MESAFE KISALDI Ali İhsan Alçı Bulvarı hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 3,5 kilometre uzunluğundaki bulvarın çift yönlü olarak inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, "3,5 kilometre uzunluğunda çift yönlü olarak inşa edilen Ali İhsan Alçı Bulvarı sayesinde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı arasındaki mesafeyi ciddi şekilde kısaltarak Kayseri'de trafik akışını düzenleyecek, şehrimizin çehresini güzelleştirecek ve vatandaşlarımıza daha konforlu, hızlı bir ulaşım imkânı sunacak modern bir yol projesi ortaya çıktı. Üstelik 7 kilometrelik bisiklet yoluyla da hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı ulaşımı destekleyen örnek bir koridor olmuştur. Projeyi hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'NİN ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 107 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda karayolundan demiryoluna, havayolundan haberleşmeye kadar Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 107 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti. Uraloğlu, "Bu yatırımların her birinde, AK Parti belediyelerimizle kurduğumuz güçlü iş birliğinin ve ahenkli çalışmanın izlerini görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlikte yürüdüğümüzde, birlikte ürettiğimizde, milletimizin hizmetine çok daha hızlı ve kalıcı eserler kazandırıyoruz." diye konuştu. Kayseri'nin 2002 yılında 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağının da 1 kilometreden 512 kilometreye yükseltildiğini belirtti. Uraloğlu, Kayseri'yi Niğde, Nevşehir, Sivas, Adana ve Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladıklarını söyledi. Kayseri-Sivas Yolu, Kayseri-Niğde Devlet Yolu, Kayseri Kuzey ve Güney Çevre Yolları, Sarıoğlan Yolu, Pınarbaşı-Gürün Ayrımı-Şarkışla Yolu ve Tomarza Çevre Yolu gibi birçok projeyi bölünmüş yol olarak tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, Niğde-Yeşilhisar Ayrımı-Yahyalı Yolu, Kayseri-Sivas Ayrımı-Özvatan Yolu, Develi-Tomarza Yolu ve Yahyalı-Mansurlu yollarını da yenileyerek standartlarını yükselttiklerini ifade etti. Mimar Sinan Köprülü Kavşağı'nı hizmete açtıklarını belirten Uraloğlu, Boğazköprü ve Bağlantı Yolları'nı hizmete sunduklarını, Derevenk Viyadüğü'nü tamamladıklarını ve bugün itibarıyla 14 karayolu projesinin yapımına devam edildiğini kaydetti.