Gaziantep Adliyesinde rüşvetle tahliye skandalı! İşte skandal yazışmalar: Parayı vermemişler hakime
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında rüşvet karşılığı beraat ve tahliye kararı verildiği iddiasına ilişkin soruşturmada 3 yargı mensubu görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında tahliye kararı ve para talebine ilişkin ifadeler yer aldı.
Gaziantep Adliyesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanık hakkında maddi menfaat karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği iddia edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Başka bir uyuşturucu operasyonunda el konulan cep telefonundaki "kalp" simgeli WhatsApp yazışmaları ve duruşma tarihinin aniden öne çekilmesiyle olay ortaya çıktı. HSK müfettişleri kapsamlı bir inceleme başlattı.
3 YARGI MENSUBU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Hazırlanan raporu değerlendiren HSK İkinci Dairesi; Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Görkem B., aynı mahkemede görevli üye hakim Mesuda Y. ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Taner B.'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı.