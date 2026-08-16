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Gaziantep Adliyesinde rüşvetle tahliye skandalı! İşte skandal yazışmalar: Parayı vermemişler hakime

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gaziantep Adliyesinde rüşvetle tahliye skandalı! İşte skandal yazışmalar: Parayı vermemişler hakime

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında rüşvet karşılığı beraat ve tahliye kararı verildiği iddiasına ilişkin soruşturmada 3 yargı mensubu görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında tahliye kararı ve para talebine ilişkin ifadeler yer aldı.

Gaziantep Adliyesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanık hakkında maddi menfaat karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği iddia edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep Adliyesinde rüşvetle tahliye skandalı! İşte skandal yazışmalar: Parayı vermemişler hakime - 1

Başka bir uyuşturucu operasyonunda el konulan cep telefonundaki "kalp" simgeli WhatsApp yazışmaları ve duruşma tarihinin aniden öne çekilmesiyle olay ortaya çıktı. HSK müfettişleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Gaziantep Adliyesinde rüşvetle tahliye skandalı! İşte skandal yazışmalar: Parayı vermemişler hakime - 2

3 YARGI MENSUBU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hazırlanan raporu değerlendiren HSK İkinci Dairesi; Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Görkem B., aynı mahkemede görevli üye hakim Mesuda Y. ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Taner B.'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Gaziantep Adliyesinde rüşvetle tahliye skandalı! İşte skandal yazışmalar: Parayı vermemişler hakime - 3

"HAKİME PARAYI VEREN GELDİ"

Yazışmalarda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Hakime parayı veren geldi. Dilek teyze, ben, Niyazi amca adamı dinliyoruz. Can, pazartesi dışarıda diyor. Ceyhun abi, 'Parayı getirin.' dedi.

Pazartesiye kadar müsaade edin, tekrar kuracaklar mahkemeyi. Hakim perşembe gece geliyormuş."

Gaziantep Adliyesinde rüşvetle tahliye skandalı! İşte skandal yazışmalar: Parayı vermemişler hakime - 4

TAHLİYE DİLEKÇESİ YAZIŞMASI

Sabah'ın haberine göre, başka bir yazışmada ise hakimin, avukat Mehmet Balcı'ya tahliye dilekçesi vermesini söylediği belirtildi. Mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

Gaziantep Adliyesinde rüşvetle tahliye skandalı! İşte skandal yazışmalar: Parayı vermemişler hakime - 5

"Hakim, 'Mehmet Balcı tahliye dilekçesi versin. Ben de gelir gelmez onaylayacağım, çıkaracağım.' diyor.

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