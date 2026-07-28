İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 ve ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 kişinin yakalandığını açıkladı. Sekiz ülkede yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şahısların Türkiye’ye iadeleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen kararlı mücadele neticesinde kapsamlı bir iade operasyonunun gerçekleştirildiği bildirildi.

8 FARKLI ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Açıklamaya göre, aranan şahıslar Gürcistan (51), Almanya (7), Belçika (2), Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 şahıs: M.Y., İ.A., T.F., Ü.C., E.B., Ö.G., B.G., Ö.H., A.K., M.E., T.A., H.U., H.Y., M.Y., E.Ç., Ö.M.F., İ.H.K., H.K., M.Y., M.H.Ö., B.G., H.D., T.B., M.Y., İ.K., B.V. ve M.K.

Ulusal seviyede aranan 38 şahıs: N.K., M.A., H.Ö., A.A., Y.Ç., D.Ç., M.Ç., M.A.C., B.U., E.B., T.Ş., N.T., O.E., S.D., E.Ç., B.V., A.A., K.H., İ.C., H.E., T.T., S.A., M.Ç., E.K., U.Ş., U.K., F.Ö., B.Ç., Ü.D., Y.Ü., M.G., B.A., M.Ö., S.Ç., H.K., M.D., S.O. ve Ö.A. isimli şahıslar yakalanarak iadeleri sağlandı.

KURUMLAR ARASI ORTAK İŞ BİRLİĞİ VE TİTİZ TAKİP



Söz konusu operasyonlar; EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yürütüldü. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izi titizlikle sürülürken, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliği sayesinde şahısların ülkemize iadeleri gerçekleştirildi.

SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Bakanlık açıklamasında, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda operasyonda yer alan personellere teşekkür edilerek, "Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.