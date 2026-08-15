Zehir tacirlerine kıskaç! Limanda kokain, araçta takoz esrar

Mersin’de uluslararası ve yurt içi uyuşturucu trafiğine yönelik istihbarat ve güvenlik birimlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Ekvador’dan gelen gemide milyonlarca lira değerinde kokain ele geçirilirken, devam eden çalışmalarda bir araçta 122 kilonun üzerinde esrar yakalandı.