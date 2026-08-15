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Zehir tacirlerine kıskaç! Limanda kokain, araçta takoz esrar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zehir tacirlerine kıskaç! Limanda kokain, araçta takoz esrar

Mersin’de uluslararası ve yurt içi uyuşturucu trafiğine yönelik istihbarat ve güvenlik birimlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Ekvador’dan gelen gemide milyonlarca lira değerinde kokain ele geçirilirken, devam eden çalışmalarda bir araçta 122 kilonun üzerinde esrar yakalandı.

3 KİLO 490 GRAM KOKAİN VE 122 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik dev bir müşterek operasyona imza attı.

Zehir tacirlerine kıskaç! Limanda kokain, araçta takoz esrar - 1

EKVATOR'DAN GELEN GEMİDE SOĞUTUCUYA GİZLENMİŞ KOKAİN

Yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde; Ekvator - Malta - Mersin rotasını takip ederek limana yanaşan bir gemiden tahliye edilen şüpheli konteyner mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza ve Narkotik ekiplerince X-Ray taramasına sevk edilen konteynerde detaylı arama yapıldı. Yapılan incelemelerde konteynerin soğutucu motor kısmına gizlenmiş vaziyette:

Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.

Zehir tacirlerine kıskaç! Limanda kokain, araçta takoz esrar - 2

122 KİLO TAKOZ ESRAR YAKALANDI

Soruşturmanın devamında, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mezitli ilçesinde belirlenen şüpheli bir aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle yapılan detaylı aramalarda:

Daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Zehir tacirlerine kıskaç! Limanda kokain, araçta takoz esrar - 3

Zehir sevkiyatıyla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve organize suç şebekelerinin çökertilmesine yönelik kurumlar arası güçlü koordinasyonla mücadelenin tavizsiz süreceğini bildirdi.

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