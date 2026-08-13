Kırmızı bültenle aranıyorlardı! "Redkitler" ve "Erdoğan Aykut" suç örgütlerinin elebaşları Türkiye'ye iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Erdoğan Aykut'un ise silahla yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama ve hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORLARDI Ferhat Delen'in kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından arandığı belirtildi.

Bu kapsamda, kırmızı bültenle aranan "Redkitler" organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile "Erdoğan Aykut" organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalandı.

Redkitler suç örgütü elebaşı Ferhat Delen (Foto: Ahaber.com.tr)

DİĞER FİRARİLER DE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Öte yandan, "KULE EMRE" organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ile kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S. isimli şahısların da Gürcistan'da yakalandığı ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bildirildi.

Bayram Tekkalan'ın silahla tehdit, kamu malına zarar verme ve ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından arandığı belirtildi.

Diğer şüphelilerin ise hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kasten öldürmeye azmettirme, kasten öldürmeye teşebbüs, sahte para basmak, 6136 sayılı Kanun'a aykırılık, tasarlayarak kasten öldürme, gece vakti silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten adam öldürme gibi çeşitli suçlardan kırmızı bültenle arandıkları aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonun gerçekleştirilmesinde görev alan emniyet personeline, başkanlıklara, daire başkanlıklarına ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edilirken, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlileri de çalışmalardaki katkıları nedeniyle tebrik edildi.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar; milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRK DEVLETİ'NİN NEFESİ ENSELERİNDE"

Bakan Çiftçi, açıklamasında suç örgütlerine yönelik mücadelenin süreceğini vurgulayarak, "Türk Devleti'nin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak" dedi.

Çiftçi, operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerine de teşekkür ederek, "Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.