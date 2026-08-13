Google'dan algoritma tuzağı: Milli medya geride kopya siteler önde
Arama motoru devi Google’ın son algoritma güncellemesiyle özgün içerik üreten yerli ve millî yayıncıları kısıtlayıp, kopyala-yapıştır yapan siteler ile yıkıcı odakların önünü açtı. Google’ın bu hamlesi Türkiye’de olduğu gibi bir çok Avrupa ülkesinde de tepki çekti. Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ konuyu köşesine taşırken, dijital telif düzenlemesinin acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı. Aytuğ, internet dünyasındaki algoritma dayatmalarının ülkenin millî güvenliğini ve geleceğini tehdit eder boyuta ulaştığına da dikkat çekti.
Google'ın son dönemde hayata geçirdiği algoritma güncellemeleri, dijital medya dünyasında dengeleri yeniden şekillendirdi. Arama sonuçlarında yaşanan değişim, başta haber siteleri olmak üzere özgün içerik üreten yayıncıların trafiklerinde ciddi düşüşlere yol açarken, Türkiye ve Avrupa'da Google'ın uygulamalarına yönelik eleştiriler giderek artıyor.
Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da bugünkü köşe yazısında, algoritma değişikliklerinin dijital habercilik üzerindeki etkilerini gündeme taşıdı. Aytuğ, özgün haber üretiminin korunması ve gazetecilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için Türkiye'de "Dijital Telif Yasası"nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.
Google'ın güncellemelerinin özellikle yerli medya kuruluşlarının görünürlüğünü olumsuz etkilediğini belirten Aytuğ, gazetelerin ve haber sitelerinin kendi imkanlarıyla hazırladığı özgün haber ve yorumların küresel platformların algoritmaları karşısında geri plana itildiğini ifade etti.