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Google'dan algoritma tuzağı: Milli medya geride kopya siteler önde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Google'dan algoritma tuzağı: Milli medya geride kopya siteler önde

Arama motoru devi Google’ın son algoritma güncellemesiyle özgün içerik üreten yerli ve millî yayıncıları kısıtlayıp, kopyala-yapıştır yapan siteler ile yıkıcı odakların önünü açtı. Google’ın bu hamlesi Türkiye’de olduğu gibi bir çok Avrupa ülkesinde de tepki çekti. Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ konuyu köşesine taşırken, dijital telif düzenlemesinin acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı. Aytuğ, internet dünyasındaki algoritma dayatmalarının ülkenin millî güvenliğini ve geleceğini tehdit eder boyuta ulaştığına da dikkat çekti.

Google'ın son dönemde hayata geçirdiği algoritma güncellemeleri, dijital medya dünyasında dengeleri yeniden şekillendirdi. Arama sonuçlarında yaşanan değişim, başta haber siteleri olmak üzere özgün içerik üreten yayıncıların trafiklerinde ciddi düşüşlere yol açarken, Türkiye ve Avrupa'da Google'ın uygulamalarına yönelik eleştiriler giderek artıyor.

Google'dan algoritma tuzağı: Milli medya geride kopya siteler önde - 1

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da bugünkü köşe yazısında, algoritma değişikliklerinin dijital habercilik üzerindeki etkilerini gündeme taşıdı. Aytuğ, özgün haber üretiminin korunması ve gazetecilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için Türkiye'de "Dijital Telif Yasası"nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Google'dan algoritma tuzağı: Milli medya geride kopya siteler önde - 2

Google'ın güncellemelerinin özellikle yerli medya kuruluşlarının görünürlüğünü olumsuz etkilediğini belirten Aytuğ, gazetelerin ve haber sitelerinin kendi imkanlarıyla hazırladığı özgün haber ve yorumların küresel platformların algoritmaları karşısında geri plana itildiğini ifade etti.

Google'dan algoritma tuzağı: Milli medya geride kopya siteler önde - 3

İşte Aytuğ'un "Google efendi senin asıl niyetin ne?" başlık yazısı:

Uluslararası arama motoru Google, yakınlarda bir algoritma güncellemesi yaptı. Böylece bizim gibi vatanperver medya kuruluşlarının dijital alandaki "görünürlüğünü" iyice daraltıp, muhalif medyayı, tahripkâr sendika ve örgütleri, işleri güçleri "kes yapıştır" olan sözde haber sitelerinin önünü açtı. Bizler artık "keşfet" bölümünde çok daha az yer alıyoruz. Bizim yerimize, yıkıcı muhalefet yapanlar, terörsüz Türkiye projesine çomak sokmaya çalışanlar, Türk toplum yapısının temellerini dinamitlemek için şiddeti, eşcinselliği, fuhşu övenler Google trafiğinde tıpkı ambulans, polis ya da itfaiye araçları gibi "geçiş önceliği" kazandı.

Google'dan algoritma tuzağı: Milli medya geride kopya siteler önde - 4

Düşünün; ben 46 yıllık deneyimimle haber ya da yorum yazacağım, Google efendi benim yerime yazımı kopyalayıp para kazanan sözde haber sitelerini önüme geçirip "Keşfet" bölümüne onları koyacak! Oh ne güzel dünya...

Artık Dijital Telif Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesi, aynı zamanda Google gibi Türkiye'nin geleceğine sinsice ipotek koymaya çalışan içten pazarlıklı oluşumlara dur diyecek yasal yaptırımların devreye alınması gerekiyor.

Google'dan algoritma tuzağı: Milli medya geride kopya siteler önde - 5

Önemle altını çiziyorum: İnternet alemindeki "algoritma tuzağı" artık ülkenin bekâ sorunu ve öncelikli düşmanıdır. Bunun asıl sosyal yıkımını korkarım önümüzdeki 10 yıl içinde göreceğiz.
Buraya tarih adına not düşmek istedim.

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