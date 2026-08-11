Google'a dünya basınının tepkisi büyüyor! Fransız gazeteleri rekabet kurumuna şikayet etti

İnternet sitelerine tıklanma oranını düşüren Google yapay zeka arama özetlerine tepki büyüyor. 300'ü aşkın Fransız basın kuruluşunu temsil eden meslek birliği, Google hakkında rekabet kurumuna şikayette bulundu.

Yerel ve ulusal 300'ü aşkın Fransız basın kuruluşunu temsil eden APIG'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş, Google arama motorunda yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin kullanılmasına karşı harekete geçti. APIG, Google yapay zeka özetlerinin internet kullanıcılarının arama davranışlarını etkilemesi ve haber kaynaklarına doğrudan erişimleri azaltması nedeniyle rekabet kurumuna şikayette bulundu.

Fransız basın kuruluşları, yapay zeka teknolojilerine karşı arama motorlarındaki görünürlüklerini ve gelirlerini korumak istiyor. Yapay zeka destekli arama motorları dijital dünyada bir dönüşüm yaratırken, internet kullanıcıları web sitelerine direkt girmeden aradıklarını bulabiliyor. Bu durum haber-medya sitelerine tıklanma oranlarını düşürüyor.

GOOGLE İLE İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYORLAR

Yapay zeka destekli arama sistemleri, pek çok ülkede dijital yayıncıların Google üzerinden aldığı ziyaretçi trafiğinde sert kayıplara yol açtı. Reuters ve USA Today gibi kuruluşların Google ile ilişkilerini yeniden değerlendirdiği ve içeriklerini arama motoruna kapatma seçeneğini tartıştığı belirtiliyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Haziran 2025-Haziran 2026 döneminde Google'dan gelen organik trafik ciddi oranda gerilerken, USA Today'in Google kaynaklı organik trafiği ise aynı dönemde yüzde 18 düştü.

AB SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

AB Komisyonu, Aralık 2025'te Google hakkında olası rekabet hukuku ihlalleri konusunda soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, Google'ın yayıncıların çevrim içi içeriklerini onlara uygun tazminat ödemeden ve içeriklerinin kullanımını reddetme seçeneği sunmadan kullanmasından endişe duyulduğu ifade edilerek, Google'ın yapay zekasının üçüncü tarafların çevrim içi içerikleriyle yasa dışı olarak beslendiği iddiasının inceleneceği belirtilmişti.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, yapay zekanın Avrupa'daki insanlar ve işletmeler için olağanüstü yenilikler ve birçok fayda sağladığını belirterek, "Ancak bu ilerleme, toplumlarımızın temelini oluşturan ilkelerden ödün verilerek sağlanamaz. Bu nedenle, Google'ın yayıncılara ve içerik oluşturuculara haksız şartlar ve koşullar dayatıp, rakip yapay zeka modeli geliştiricilerini dezavantajlı duruma sokarak AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.