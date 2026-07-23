Dev yayıncılardan Google’a rest! Yapay zeka özetleri medyayı vurdu

Reach'in internet sitelerine Google üzerinden yönlendirilen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 düştü. Bu kayıp, şirketin kendi sitelerinde gerçekleşen toplam sayfa görüntülemesini yüzde 40 azalttı. Ziyaretçi hacmine bağlı programatik reklam gelirleri de doğrudan etkilendi.

Daily Mirror, Daily Express, Daily Star ve Manchester Evening News dahil 120'den fazla yayın markasının sahibi olan şirketin toplam geliri yılın ilk yarısında yüzde 9 azalarak 232.9 milyon sterline geriledi. Sonuçların ardından şirketin Londra'da işlem gören hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Yayıncılar, Google'ın kendi yapay zeka modellerini eğitmek için içeriklerini ücretsiz kullanmasına ve ürettikleri haberleri platform içinde farklı bir formatta yeniden yazmasına isyan etti.

İÇERİKLERİ KAPATABİLİRLER!

Reddit, USA Today, Politico, The Economist ve People gibi büyük içerik üreticileri, Google'ın içeriklerine erişimini sınırlama ya da yapay zekâ sistemlerinin kullanımından çıkma seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak Google'ın içerik tarayıcısını tamamen engellemek, yayıncıların geleneksel arama sonuçlarındaki görünürlüğünü de kaybetmesi anlamına gelebiliyor. Bu nedenle yayıncılar trafik kaybı ile Google'dan tamamen çıkma riski arasında kalıyor.