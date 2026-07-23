Dev yayıncılardan Google’a rest! Yapay zeka özetleri medyayı vurdu
Google, arama sonuçlarında devreye aldığı yapay zeka destekli haber özetleri nedeniyle dünya devleriyle karşı karşıya geldi. İçerikleri telif ödemeden kullanan Google'ın bu hamlesiyle organik trafikleri bıçak gibi kesilen Reddit, Reuters ve Politico gibi yayıncılar isyan bayrağını çekti. Ciddi reklam geliri kaybına uğrayan yayıncılar, içeriklerini Google'a tamamen kapatmayı masaya yatırdı.
Habercilerin içeriklerini telif ödemeden kullanan, bu nedenle de hakkında davalar açılan Google, şimdi de yapay zeka uygulaması nedeniyle yayıncılarla karşı karşıya kaldı.
Arama sonuçlarında Google'ın yapay zeka destekli uygulamalarının özetler sunmaya başlaması, yayıncıların sitelerine olan ziyaretçi trafiğini büyük oranda düşürdü. Bu nedenle ciddi trafik kaybı yaşayan yayıncılar harekete geçti. Reddit, Reuters, Politico ve USA Today gibi yayıncılar Google'la içeriklerini tamamen kapatmayı değerlendiriyor.
TRAFİK AZALDI, REKLAM DÜŞTÜ
Sabah'ın haberine göre, arama motoru sayfalarında yapay zeka destekli içerik özetlerinin doğrudan yer almasıyla, kullanıcıların haber sitelerine tıklama ihtiyacını ortadan kalktı. Dijital yayıncılar ve yazılı basının reklam gelirlerinde büyük düşüş oldu.
Semrush verilerine göre Haziran 2025-Haziran 2026 döneminde Google'dan gelen organik trafik; Politico'da yüzde 23, CNN'de yaklaşık yüzde 25, Business Insider'da ise yüzde 85'in üzerinde geriledi. USA Today'in Google kaynaklı organik trafiği ise aynı dönemde yaklaşık yarıya düştü.
İngiltere'nin en büyük ticari haber yayıncılarından Reach, Google üzerinden gelen okur trafiğindeki sert düşüşün dijital reklam gelirlerini vurduğunu açıkladı.