Şile Belediyesi iddianamesi tamamlandı! Rüşvet çarkında yeni detaylar: Al ihaleyi ver lüks villayı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin hazırlanan iddianame, belediyede kurulan sistematik rüşvet ve çıkar ağını gözler önüne serdi. İddianamede Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı "örgüt lideri", Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ise "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı. Dosyada rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları kapsamında 21 ayrı eylem yer buldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
İddianamede Belediye Başkanı Özgür Kabadayı "örgüt lideri", Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ise "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi. Dosyada rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik kapsamında 21 ayrı eylem bulunduğu belirtildi.
İddianamenin en dikkat çekici bölümünü asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen 11 milyon liralık rüşvet oluşturdu.
Danış Asfalt'ın sahibi Serbülend Danış'tan alındığı belirtilen parayla, 300 bin dolar değerindeki deniz manzaralı bir villa, Kabadayı'nın eşi Gülay Kabadayı adına satın alındı. Tapuda satış bedelinin 2,6 milyon lira gösterildiği kaydedildi.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Oğuz Kaçmaz, kalan 290 bin doları üç parça halinde zarfla teslim ettiğini ve kendisini şüphe çekmemek için Gülay Kabadayı'nın kardeşi olarak tanıttığını anlattı.
HTS kayıtlarında Kabadayı ile Danış'ın villa devrinden önce Muğla'da birlikte lüks yat tatili yaptığı da tespit edildi.
İddianamede ayrıca imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet istendiği, suçüstü operasyonunda 20 bin avro ele geçirildiği, belediye önünde 1,5 milyon liralık rüşvet parasının saçıldığı ve kaçak yapılar ile otel ruhsatları karşılığında milyonlarca liralık ödemeler talep edildiği iddia edildi.