İddianamede Belediye Başkanı Özgür Kabadayı "örgüt lideri" , Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ise "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi. Dosyada rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik kapsamında 21 ayrı eylem bulunduğu belirtildi.

Danış Asfalt'ın sahibi Serbülend Danış'tan alındığı belirtilen parayla, 300 bin dolar değerindeki deniz manzaralı bir villa, Kabadayı'nın eşi Gülay Kabadayı adına satın alındı. Tapuda satış bedelinin 2,6 milyon lira gösterildiği kaydedildi.

İddianamenin en dikkat çekici bölümünü asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen 11 milyon liralık rüşvet oluşturdu.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Oğuz Kaçmaz, kalan 290 bin doları üç parça halinde zarfla teslim ettiğini ve kendisini şüphe çekmemek için Gülay Kabadayı'nın kardeşi olarak tanıttığını anlattı.

HTS kayıtlarında Kabadayı ile Danış'ın villa devrinden önce Muğla'da birlikte lüks yat tatili yaptığı da tespit edildi.