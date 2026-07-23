Bu ihlal nedeniyle şirkete 460 milyon avro (yaklaşık 525 milyon dolar) para cezası kesildi.

Karara göre Google, kendi hizmetlerini arama sonuçlarının en üst sıralarında gösterirken, gelişmiş görseller ve filtreler kullanarak öne çıkardı. Buna karşılık benzer hizmet sunan üçüncü taraf platformlara aynı görünürlüğü sağlamadı.

Komisyon, Google'ın alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi kendi hizmetlerini arama sonuçlarında rakip platformlara göre daha görünür hale getirdiğini belirledi.

Komisyon, Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerine rakiplerine kıyasla ayrıcalık tanıdığı ve uygulama geliştiricilere yönelik kısıtlayıcı uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle iki ayrı yaptırım kararı aldı.

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PLAY STORE UYGULAMALARI DA İNCELEME KONUSU OLDU

Komisyonun ikinci yaptırımı ise Google Play Store'daki "anti-steering" olarak adlandırılan uygulamalara yönelik oldu.

Avrupa Komisyonu'na göre Google, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları daha uygun fiyatlı alternatif teklifler hakkında bilgilendirmesini veya satın alma işlemlerini internet siteleri ya da üçüncü taraf uygulama mağazalarına yönlendirmesini engelledi.

Ayrıca, bu yönlendirmeler için uygulanan ücretlerin ve ücretlendirme süresinin de Dijital Pazarlar Yasası'nın izin verdiği sınırları aştığı tespit edildi.

Bu ihlal nedeniyle Google'a 430 milyon avro (yaklaşık 491 milyon dolar) ceza verildi.

60 GÜN SÜRE VERİLDİ

Avrupa Komisyonu, Google'dan her iki ihlali de sona erdirerek 60 gün içinde alınan kararlara tam uyum sağlamasını istedi.

Karara uyulmaması halinde şirkete, küresel yıllık cirosunun yüzde 5'ine kadar ek periyodik para cezaları uygulanabileceği bildirildi.

"EN İYİ ÜRÜNLER DAHA İYİ OLDUKLARI İÇİN KAZANMALI"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, karara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"En iyi ürünler, arama motorunu işleten şirkete ait oldukları için değil, gerçekten daha iyi oldukları için başarılı olmalıdır."

GOOGLE'DAN DEĞİŞİKLİK ADIMLARI

Avrupa Komisyonu, Google'ın arama sonuçları ile kullanıcı yönlendirme kurallarında bazı değişiklikleri test etmeye başladığını açıkladı.

Komisyon ayrıca şirketin yapay zekâ destekli AI Overviews ve AI Mode özelliklerine ilişkin sunduğu önerileri de değerlendirmeye devam ediyor.