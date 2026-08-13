“Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınması, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 49 şüpheli yakalanırken, 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Başsavcılığın 13 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
ŞİRKETLERİN FİNANSAL İŞLEMLERİ MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şüpheli suç örgütüne ait şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi.
Raporda, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünen şirketlerin genellikle yüksek sermaye ile yeniden kurulduğu ve yeni şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin gözlemlendiği belirtildi.
Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının bulunmadığı, mal alış-satış ve transfer kaynaklarının belirlenemediği halde aktif ticari hayatlarının devam ettiği, sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kalemine aktarıldığı tespitlerine yer verildi.
YÜKSEK MONTANLI NAKİT GİRİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ
MASAK raporunda, şirketlerin çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları yaptığı ve büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirtildi.
Özellikle şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, ortakların sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı ve benzer şekilde şirket hesaplarına yüksek miktarlarda nakit yatırıldığı kaydedildi.
Raporda ayrıca bazı şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek miktarda işlemler yapıldığı ve bunlarla bağlantılı yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu değerlendirildi.
Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarda döviz cinsi transfer girişleri olduğu, bazı şirketlerin de yurt dışından yüksek vergisel iadeler aldığı belirtilerek söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitlere yer verildi.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 13 Ağustos 2026 sabah saatlerinde, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınması, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiğini, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyona ilişkin gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri, soruşturmanın mali suçlar kapsamında yürütüldüğünü belirtti.
MASAK İNCELEMESİNDE 100 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK
Soruşturma kapsamında MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden yaklaşık 100 milyar lira tutarında varlık hareketi bulunduğu belirtildi.
A Haber spikeri Gökhan Kurt, "MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden yaklaşık 100 milyar lira tutarında bir varlığın yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi" ifadelerini aktardı. Soruşturma kapsamında, söz konusu şirket ve mal varlıklarıyla ilgili kayyum tedbirlerinin uygulandığı bilgisi de paylaşıldı.
HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi suçlamaların yöneltildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratıldığı iddiasıyla da soruşturmanın genişletildiği aktarıldı. Soruşturmanın detayları ve şüphelilerin hukuki durumu, adli sürecin ilerlemesiyle netleşecek.
Gözaltına alınanların isim listesine ahaber.com.tr ulaştı.
|S.N.
|ŞÜPHELİ
|İL
|DURUM
|1
|ALİHAN KURİŞ
|İSTANBUL
|ELDE
|2
|FAHRİ CANDEMİR
|İSTANBUL
|ELDE
|3
|SÜLEYMAN KAHRAMAN
|İSTANBUL
|ELDE
|4
|RECEP OKUMUŞLAR
|İSTANBUL
|ELDE
|5
|ŞEREF TOPRAK
|İSTANBUL
|ELDE
|6
|MEHMET HİLMİ MOLLA
|İSTANBUL
|ELDE
|7
|NEZİH MURAT BÜYÜKGÖZE
|İSTANBUL
|ELDE
|8
|METİN GÜDER
|İSTANBUL
|ELDE
|9
|HİLMİ ŞENOL
|İSTANBUL
|ELDE
|10
|SÜLEYMAN HİLMİ DİNÇ
|İSTANBUL
|ELDE
|11
|YUNUS ASLAN
|İSTANBUL
|ELDE
|12
|YUSUF BÜYÜKGÖZE
|İSTANBUL
|ELDE
|13
|AHMET GÖKÇEN
|İSTANBUL
|ELDE
|14
|MUHARREM HİLMİ AKBULUT
|İSTANBUL
|ELDE
|15
|MEHMET AKSU
|ANKARA
|ELDE
|16
|MUHAMMED DAĞ
|ANKARA
|ELDE
|17
|MEHMET BOZPINAR
|ANKARA
|ELDE
|18
|MEHMET AKBACAKOĞLU
|ANKARA
|ELDE
|19
|AHMET ŞİMŞEK
|KAYSERİ
|ELDE
|20
|ÖMER YILMAZ
|KARABÜK
|ELDE
|21
|ABDULKERİM EMRAH
|AĞRI
|ELDE
|22
|İSA ÇARDAK
|ANTALYA
|ELDE
|23
|CEVAT BAĞCI
|SİVAS
|ELDE
|24
|ZEKİ ALTINEL
|AYDIN
|ELDE
|25
|AHMET EFE
|DENİZLİ
|ELDE
|26
|HÜSEYİN TÜRKER
|KÜTAHYA
|ELDE
|27
|MEHMET KURBAN
|İZMİR
|ELDE
|28
|MEHMET TEKİN
|İZMİR
|ELDE
|29
|MUSTAFA GÖKDUMAN
|ERZURUM
|ELDE
|30
|İSMAİL HAKKI AKGÜN
|KÜTAHYA
|ELDE