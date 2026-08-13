“Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne operasyon: 30 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 49 şüpheli yakalanırken, 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Başsavcılığın 13 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

ŞİRKETLERİN FİNANSAL İŞLEMLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şüpheli suç örgütüne ait şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi.

Raporda, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünen şirketlerin genellikle yüksek sermaye ile yeniden kurulduğu ve yeni şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının bulunmadığı, mal alış-satış ve transfer kaynaklarının belirlenemediği halde aktif ticari hayatlarının devam ettiği, sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kalemine aktarıldığı tespitlerine yer verildi.

YÜKSEK MONTANLI NAKİT GİRİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

MASAK raporunda, şirketlerin çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları yaptığı ve büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirtildi.

Özellikle şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, ortakların sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı ve benzer şekilde şirket hesaplarına yüksek miktarlarda nakit yatırıldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca bazı şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek miktarda işlemler yapıldığı ve bunlarla bağlantılı yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu değerlendirildi.

Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarda döviz cinsi transfer girişleri olduğu, bazı şirketlerin de yurt dışından yüksek vergisel iadeler aldığı belirtilerek söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitlere yer verildi.