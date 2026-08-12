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RTÜK'ten akılalmaz çifte standart: Yerli kanallara zulüm

Giriş Tarihi:
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RTÜK'ten akılalmaz çifte standart: Yerli kanallara zulüm

Türkiye’de yerli televizyon kanallarına uygulanan idari yaptırımlar ile sınır ötesi dijital platformların denetim süreçleri arasındaki fark, medya sektöründeki eşitlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Yerli yayıncılar yüksek para cezaları ve yayın durdurma yaptırımlarıyla karşı karşıya kalırken, küresel dijital platformlar Türkiye’nin büyüyen dijital reklam pazarından milyarlarca liralık gelir elde ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, yabancı internet şirketlerinin Türkiye’den önemli ölçüde gelir elde etmesine rağmen vergi ve yaptırım konusunda yerli yayıncılarla aynı koşullara tabi tutulmadığını savundu. Tezel ayrıca RTÜK’ün sosyal medya platformlarına yönelik sınırlı yetkilerine karşılık yerli televizyon kanallarına uygulanan yaptırımların boyutuna tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yerli yayın kuruluşlarına yönelik yaptırımları ile uluslararası dijital platformların denetim süreçleri arasındaki fark, medya sektöründeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yerli televizyon kanallarının yüksek para cezaları ve yayın durdurma yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması, küresel dijital platformların denetimi konusunda soru işaretlerini artırdı.

RTÜK'ten akılalmaz çifte standart: Yerli kanallara zulüm - 1

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de kaleme aldığı değerlendirmede RTÜK'ün yerli yayın kuruluşlarına yönelik ceza politikasıyla uluslararası dijital platformların karşılaştığı denetim süreçleri arasındaki farklılığa dikkat çekti. Tezel, mevcut uygulamaların Türk televizyonculuğu üzerindeki ekonomik ve hukuki etkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

RTÜK'ten akılalmaz çifte standart: Yerli kanallara zulüm - 2

Mevlüt Tezel'in Sabah gazetesinde "Yabancılara söz geçiremeyen RTÜK, yerli medyaya ceza yağdırıyor" başlığıyla kaleme aldığı makalesinde şu ifadeler yer aldı:

RTÜK, ATV'ye, 'Esra Erol'da' programındaki içerik nedeniyle yaklaşık 8 milyon liralık idari para cezası verdi.
Cezaya gerekçe olarak programda bir çocuğun babasının kim olduğuna ilişkin DNA testi üzerinden yapılan tartışma gösterildi.
DNA testi tartışması çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine nasıl ve ne oranda etkiliyor acaba?
Türkiye'de 6-15 yaş grubu arasındaki çocukların yüzde 91,3'ü düzenli olarak internet kullanıyor.
Tahmini 12 milyon çocuk günde ortalama iki saatten fazla süreyi TikTok, YouTube, Instagram gibi platformlarda geçiriyor.
TikTok ve YouTube bağımlısı çocukların acaba kaçının gündüz vakti Esra Erol'u izleyip oradaki DNA tartışması yüzünden zihinsel gelişimi kötü etkilendi?
TikTok ve Instagram'da izledikleri son derece zararlı içeriklerin yanında DNA tartışması devede kulak kalır!

RTÜK'ten akılalmaz çifte standart: Yerli kanallara zulüm - 3

Hadi değerli RTÜK üyeleri DNA tartışmasını son derece zararlı buldular diyelim. Peki, aynı üyeler çocukları zehirlediği uluslararası birçok araştırmayla ortaya konmuş Tik-Tok, YouTube, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına ve dijital platformlara ne kadar ceza kesti?
Ortada ceza uygulayacak yasa yok ki!
Sadece bazı dijital platformlardaki dizi ve filmlerde zararlı içerik tespit edilip yayından kaldırıldı. Onlar da bir elin beş parmağını geçmez!
Aynı RTÜK, 2025 yılı boyunca TV ve radyo kanalları ile çeşitli yayın mecralarına tam 146 milyon 700 bin TL ceza kesti!
Para cezalarının yanı sıra çeşitli kanallara toplamda 25 gün ekran karartma (yayın durdurma) cezası verildi.
Haber ve yorum programları için çok sayıda program durdurma kararı alındı.

RTÜK'ten akılalmaz çifte standart: Yerli kanallara zulüm - 4
25 gün ekran karartma ve yayın durdurmanın kanallara maliyeti ise 146 milyon TL'den daha fazladır!
Devlet, sosyal medya çocukların gelişimini kötü etkilemesin diye yaş sınırı getiriyor.
RTÜK ise yerli medyayı olağan şüpheli görüyor ve ceza üstüne ceza yağdırıyor!
Tüm bu haksızlıklar yetmezmiş gibi bir de Google, YouTube, Instagram gibi dev internet şirketleri ve dijital platformlar yerli medyanın reklam gelirine çöküyor!

RTÜK'ten akılalmaz çifte standart: Yerli kanallara zulüm - 5
Türkiye'de dijital platformların reklam pazarı yüzde 76'ya yükselirken, 2024 yılında bu dijital platformların elde ettiği reklam geliri 158 milyar TL'ye çıktı.
2025 yılında ise bu gelirin 200 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.
Yabancı internet devleri ve dijital platformlara para cezası kesilmiyor, vergi ödemiyorlar ve üstüne 200 milyar TL gelir elde ediyorlar.
Lisansı ve RTÜK payını ödeyenler ise Türk televizyonları!
Bizim medya, bu sömürü düzeninin son bulması için bir yasanın çıkmasını beklerken, RTÜK ceza yağdırıyor!
Medyamız yerel ve ulusal olmanın bir gram hayrını görmüyor. Aksine cezasını çekiyor!

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