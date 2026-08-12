RTÜK'ten akılalmaz çifte standart: Yerli kanallara zulüm
Türkiye’de yerli televizyon kanallarına uygulanan idari yaptırımlar ile sınır ötesi dijital platformların denetim süreçleri arasındaki fark, medya sektöründeki eşitlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Yerli yayıncılar yüksek para cezaları ve yayın durdurma yaptırımlarıyla karşı karşıya kalırken, küresel dijital platformlar Türkiye’nin büyüyen dijital reklam pazarından milyarlarca liralık gelir elde ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, yabancı internet şirketlerinin Türkiye’den önemli ölçüde gelir elde etmesine rağmen vergi ve yaptırım konusunda yerli yayıncılarla aynı koşullara tabi tutulmadığını savundu. Tezel ayrıca RTÜK’ün sosyal medya platformlarına yönelik sınırlı yetkilerine karşılık yerli televizyon kanallarına uygulanan yaptırımların boyutuna tepki gösterdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yerli yayın kuruluşlarına yönelik yaptırımları ile uluslararası dijital platformların denetim süreçleri arasındaki fark, medya sektöründeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yerli televizyon kanallarının yüksek para cezaları ve yayın durdurma yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması, küresel dijital platformların denetimi konusunda soru işaretlerini artırdı.
Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de kaleme aldığı değerlendirmede RTÜK'ün yerli yayın kuruluşlarına yönelik ceza politikasıyla uluslararası dijital platformların karşılaştığı denetim süreçleri arasındaki farklılığa dikkat çekti. Tezel, mevcut uygulamaların Türk televizyonculuğu üzerindeki ekonomik ve hukuki etkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Mevlüt Tezel'in Sabah gazetesinde "Yabancılara söz geçiremeyen RTÜK, yerli medyaya ceza yağdırıyor" başlığıyla kaleme aldığı makalesinde şu ifadeler yer aldı:
RTÜK, ATV'ye, 'Esra Erol'da' programındaki içerik nedeniyle yaklaşık 8 milyon liralık idari para cezası verdi.
Cezaya gerekçe olarak programda bir çocuğun babasının kim olduğuna ilişkin DNA testi üzerinden yapılan tartışma gösterildi.
DNA testi tartışması çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine nasıl ve ne oranda etkiliyor acaba?
Türkiye'de 6-15 yaş grubu arasındaki çocukların yüzde 91,3'ü düzenli olarak internet kullanıyor.
Tahmini 12 milyon çocuk günde ortalama iki saatten fazla süreyi TikTok, YouTube, Instagram gibi platformlarda geçiriyor.
TikTok ve YouTube bağımlısı çocukların acaba kaçının gündüz vakti Esra Erol'u izleyip oradaki DNA tartışması yüzünden zihinsel gelişimi kötü etkilendi?
TikTok ve Instagram'da izledikleri son derece zararlı içeriklerin yanında DNA tartışması devede kulak kalır!