RTÜK'ten akılalmaz çifte standart: Yerli kanallara zulüm

Hadi değerli RTÜK üyeleri DNA tartışmasını son derece zararlı buldular diyelim. Peki, aynı üyeler çocukları zehirlediği uluslararası birçok araştırmayla ortaya konmuş Tik-Tok, YouTube, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına ve dijital platformlara ne kadar ceza kesti?

Ortada ceza uygulayacak yasa yok ki!

Sadece bazı dijital platformlardaki dizi ve filmlerde zararlı içerik tespit edilip yayından kaldırıldı. Onlar da bir elin beş parmağını geçmez!

Aynı RTÜK, 2025 yılı boyunca TV ve radyo kanalları ile çeşitli yayın mecralarına tam 146 milyon 700 bin TL ceza kesti!

Para cezalarının yanı sıra çeşitli kanallara toplamda 25 gün ekran karartma (yayın durdurma) cezası verildi.

Haber ve yorum programları için çok sayıda program durdurma kararı alındı.



25 gün ekran karartma ve yayın durdurmanın kanallara maliyeti ise 146 milyon TL'den daha fazladır!

Devlet, sosyal medya çocukların gelişimini kötü etkilemesin diye yaş sınırı getiriyor.

RTÜK ise yerli medyayı olağan şüpheli görüyor ve ceza üstüne ceza yağdırıyor!

Tüm bu haksızlıklar yetmezmiş gibi bir de Google, YouTube, Instagram gibi dev internet şirketleri ve dijital platformlar yerli medyanın reklam gelirine çöküyor!