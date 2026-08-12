Haluk Levent’e 27 yıllık suçlama! Karşılıksız çek ve silahla tehdit

1999 Marmara Depremi’nden günümüze uzanan beş milyon dolarlık borç iddiası, tehdit suçlamaları ve karşılıksız çekler. Şarkıcı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya yeni iddialar eklenmeye devam ediyor. Ankara’da yaşayan Kutlu ailesi de soruşturma dosyasına giren isimler arasında. Ailenin iddiasına göre, yardım amacıyla destek oldukları Levent tarafından dolandırıldılar ve silahla tehdit edildiler.

Şarkıcı Haluk Levent hakkındaki soruşturma genişlerken dosyaya sarsıcı yeni iddialar eklenmeye devam ediyor. Ankara'da yaşayan Kutlu Ailesi, 1999 Marmara Depremi sonrasında zor durumda olduğunu belirten Levent'e 5 milyon dolardan fazla borç verdiklerini, karşılığında aldıkları çeklerin karşılıksız çıktığını ve ardından silahla tehdit edildiklerini öne sürdü. HALUK LEVENT'E 27 YILLIK SUÇLAMA: "5 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDIK" "HEM ÇADIR PARASI DEDİ HEM DE 3 DAİREMİZİ ALDI" 1999 yılındaki büyük Marmara Depremi'nin hemen ardından Haluk Levent'in kendilerinden yardım istediğini belirten Şaziye Kutlu, olay sürecini şu sözlerle anlattı: "Bizim 5 milyon dolardan fazla paramız gitti. 'Tefecilerin eline düştüm, öldürecekler, deprem çadırları yaptırdım onların paralarını ödeyemiyorum' diye bize geldi. Yani hep depremle başlıyor bunun hikayesi... Biz o zaman 3 daire verdik Haluk'a. Çek verdi bize ama çeklerin karşılığı çıkmadı."

İSTANBUL'DAKİ OFİSTE SİLAHLI TEHDİT İDDİASI Alacaklarını tahsil edebilmek için İstanbul'a, Haluk Levent'in ofisine giden aile, orada silahlı kişilerle karşılaştıklarını ve tehdit edildiklerini iddia etti. Yaşadığı korku dolu anları aktaran Şaziye Kutlu, emniyete neden gitmediğine dair sorulara da yanıt verdi: "Elimde silah zoruyla bize imzalatmış feragatnameler var, karşılıksız çekler var, senetler var. Muzaffer Köse bizim evimize gelerek tehdit etti, bizi çocuklarımızla tehdit etti. İnsanlar haklı olarak 'Niye emniyete gitmediniz?' diyor, ben çocuklarıyla tehdit edilmiş bir anneyim."