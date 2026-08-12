CANLI YAYIN

Haluk Levent’e 27 yıllık suçlama! Karşılıksız çek ve silahla tehdit

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Haluk Levent’e 27 yıllık suçlama! Karşılıksız çek ve silahla tehdit

1999 Marmara Depremi’nden günümüze uzanan beş milyon dolarlık borç iddiası, tehdit suçlamaları ve karşılıksız çekler. Şarkıcı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya yeni iddialar eklenmeye devam ediyor. Ankara’da yaşayan Kutlu ailesi de soruşturma dosyasına giren isimler arasında. Ailenin iddiasına göre, yardım amacıyla destek oldukları Levent tarafından dolandırıldılar ve silahla tehdit edildiler.

Şarkıcı Haluk Levent hakkındaki soruşturma genişlerken dosyaya sarsıcı yeni iddialar eklenmeye devam ediyor. Ankara'da yaşayan Kutlu Ailesi, 1999 Marmara Depremi sonrasında zor durumda olduğunu belirten Levent'e 5 milyon dolardan fazla borç verdiklerini, karşılığında aldıkları çeklerin karşılıksız çıktığını ve ardından silahla tehdit edildiklerini öne sürdü.

HALUK LEVENT'E 27 YILLIK SUÇLAMA: "5 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDIK"

"HEM ÇADIR PARASI DEDİ HEM DE 3 DAİREMİZİ ALDI"

1999 yılındaki büyük Marmara Depremi'nin hemen ardından Haluk Levent'in kendilerinden yardım istediğini belirten Şaziye Kutlu, olay sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bizim 5 milyon dolardan fazla paramız gitti. 'Tefecilerin eline düştüm, öldürecekler, deprem çadırları yaptırdım onların paralarını ödeyemiyorum' diye bize geldi. Yani hep depremle başlıyor bunun hikayesi... Biz o zaman 3 daire verdik Haluk'a. Çek verdi bize ama çeklerin karşılığı çıkmadı."

Haluk Levent’e 27 yıllık suçlama! Karşılıksız çek ve silahla tehdit - 1

İSTANBUL'DAKİ OFİSTE SİLAHLI TEHDİT İDDİASI

Alacaklarını tahsil edebilmek için İstanbul'a, Haluk Levent'in ofisine giden aile, orada silahlı kişilerle karşılaştıklarını ve tehdit edildiklerini iddia etti. Yaşadığı korku dolu anları aktaran Şaziye Kutlu, emniyete neden gitmediğine dair sorulara da yanıt verdi:

"Elimde silah zoruyla bize imzalatmış feragatnameler var, karşılıksız çekler var, senetler var. Muzaffer Köse bizim evimize gelerek tehdit etti, bizi çocuklarımızla tehdit etti. İnsanlar haklı olarak 'Niye emniyete gitmediniz?' diyor, ben çocuklarıyla tehdit edilmiş bir anneyim."

Haluk Levent’e 27 yıllık suçlama! Karşılıksız çek ve silahla tehdit - 2

AHBAP SORUŞTURMASINDA ŞÖFÖRE "ŞAZİYE KUTLU" SORULDU

Yıllar boyunca borcunu tahsil edemeyen aileye zaman zaman çok küçük miktarlarda paralar gönderildiği belirlendi. Yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'a, ifadesi sırasında Şaziye Kutlu'ya yapılan bu para transferleri ve mesajlaşmalar da soruldu.

Haluk Levent’e 27 yıllık suçlama! Karşılıksız çek ve silahla tehdit - 3

Süreç hakkında konuşan Kutlu, "İnsan kendi parasının dilencisi olur mu? Küçük küçük paralar gönderdi çocuklarıma. Zafer'e orada sorulmuş 'Niye Şaziye Kutlu sizi arıyor, mesaj atıyor?' diye. Ben Ahbap olayına böyle müdahil oldum" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent’e 27 yıllık suçlama! Karşılıksız çek ve silahla tehdit - 4

"TEK İSTEĞİM CEZASINI ÇEKMESİ"

Yıllardır süren mağduriyetlerinin son bulmasını isteyen aile, adalete güvendiklerini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Akın Gürlek'e güveniyorum. Eminim Haluk cezasını çekecek. Benim en büyük mutluluğum bu olacak."

352 deprem konutunun peşinatı Leventin cebine gitmiş352 deprem konutunun peşinatı Leventin cebine gitmiş 352 DEPREM KONUTUNUN PEŞİNATI LEVENT'İN CEBİNE GİTMİŞ
Haluk Levent hapiste bile kumar oynuyorduHaluk Levent hapiste bile kumar oynuyordu HALUK LEVENT HAPİSTE BİLE KUMAR OYNUYORDU
5 ünlü isim savcılığa çağrıldı5 ünlü isim savcılığa çağrıldı 5 ÜNLÜ İSİM SAVCILIĞA ÇAĞRILDI
Haluk Leventten sevgilisine kripto tezgahı!Haluk Leventten sevgilisine kripto tezgahı! HALUK LEVENT'TEN SEVGİLİSİNE KRİPTO TEZGAHI!
Ahbap soruşturmasında gizli kadro ve 10 milyarlık vurgunAhbap soruşturmasında gizli kadro ve 10 milyarlık vurgun AHBAP SORUŞTURMASINDA GİZLİ KADRO VE 10 MİLYARLIK VURGUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek"
Sonraki Haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın