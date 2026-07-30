Haluk Levent'i keşfeden Yıldıray Gürgen anlattı: Hapiste bile kumar oynuyordu

Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında konuşan, sanatçıyı müzik dünyasına kazandıran isimlerden Yıldıray Gürgen, dikkat çeken iddialarda bulundu. Gürgen, "Haluk'u bitiren kumara olan düşkünlüğüydü. Tanıdığı herkesten borç isterdi. Muhalif kesimin önce desteğini, ardından da parasını aldı. Milli duyguları istismar etti." ifadelerini kullandı. Gürgen ayrıca ortaya çıkanların buzdağının görünen yüzü olduğunu söylerken daha çok bombalar patlayacağı belirtti. Gürgen ayrıca "Haluk Levent müzik dünyasının Susurluk'udur." dedi.