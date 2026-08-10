Çerçeve yasa teklifi Meclis’te kabul edildi! Devlet Bahçeli’den ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
TBMM Genel Kurulu’nda, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan “çerçeve yasa” teklifi 467 oyla kabul edildi. Oylamanın ardından ilk değerlendirmeyi yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanıldı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da oylamaya katılarak oy kullandı.
BAHÇELİ'DEN İLK YORUM: "HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Oylamanın ardından ilk değerlendirmeyi yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.