Vize randevusu soruşturması: 49 şüphelinin isim listesi Ahaber.com.tr'de! Vaatleri WhatsApp yazışmalarında

Taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda ücret iadelerinin yapılmadığı, ayrıca başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildi.

VATANDAŞLARDAN YÜKSEK TUTARLARDA PARA ALDILAR Soruşturma kapsamında, belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan "yazılım", "danışmanlık" ve "hizmet bedeli" adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, operasyonlarda ve soruşturmada görev alan Cumhuriyet savcılarına, jandarma mensuplarına, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti. Gürlek, vatandaşların yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyerek bunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Gürlek, "İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz" mesajını verdi.

6 İLDE 63 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturma kapsamında bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Ayrıca 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği belirlendi. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği, hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu ortaya çıkarıldı.

2 MİLYAR 841 MİLYON TL'Yİ AŞAN PARA HAREKETİ Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde, Ocak 2024 ile Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Vize soruşturmasında dikkat çeken mali hareketler ve 201 başvuru kaydı (Foto: Ahaber.com.tr)

VİZE SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN DİNLEME KAYITLARI: İŞE GİRİP SİSTEME SIZMA PLANI

İletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin tutanaklara ise ahaber.com.tr ulaştı. Bu kapsamda, şüpheli Bünyamin Çalışkan'ın VFS Global İnsan Kaynakları ile görüştüğü ve iDATA'da ağ ve sistem tecrübesi gerektiren müdür yardımcılığı pozisyonu için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Tutanaklara göre Çalışkan aynı gün diğer şüpheli Gaye Munzur ÇALIŞKAN ile yaptığı görüşmede, göreve kabul edilmesi hâlinde "Fransa, Hollanda, bütün yirmi bir Avrupa Birliği ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz" şeklinde beyanda bulundu.

Çalışkan'ın hemen sonrasında Serdar Yaşar ile yaptığı görüşmede ise Yaşar'ın kendisine referans olarak gösterilmesi amacıyla boş bir telefon hattı alınması ve gerçek aidiyeti gizlenen bu hat üzerinden referans verilmesi planlandı.

Çalışkan'ın, VFS'de daha önce kendisini tanıyan kişiler tarafından görülmesi durumunda "bütün şalterlerin atacağını ve ortalığın karışacağını" ifade ettiği de kayıtlara geçti.

VİZE TEMİNİ İÇİN KURUM İÇİ ERİŞİM PLANI

Görüşmelerin içeriği ve zaman sıralaması birlikte değerlendirildiğinde, Çalışkan'ın gerçek bağlantılarını gizlemek amacıyla bir referans kurgusu oluşturduğu değerlendirildi. Tutanaklarda, şüphelinin VFS/iDATA bünyesinde ağ ve sistem yetkisi sağlayan bir göreve kabul edilerek kurum içi erişim elde etmeyi ve bu erişimi vize temininde kullanmayı amaçladığını gösteren hazırlık hareketlerinin bulunduğu ifade edildi.

VİZE SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN MALİ HAREKETLER VE 201 BAŞVURU KAYDI

Dosya kapsamında elde edilen mali inceleme tespiti, 5 Aralık 2025 tarihli banka dekontu, WhatsApp yazışmaları ve admin.(gizlendi).com adresli yönetim paneline ait görüntüler birlikte değerlendirildi.

Tespitlere göre, vize işlemleri kapsamında şirket hesabına 17 bin TL gönderilirken, şüphelinin şahsi hesabına işlem açıklamasında açıkça "Vize Bedeli" ifadesi bulunan 500 bin TL aktarıldığı belirlendi. Şüphelinin hesabında benzer açıklamalar taşıyan çok sayıda para hareketinin bulunduğu da tespit edildi.

Şirket adına kullanılan hat üzerinden aracı kurum sistemi üzerinde kurulduğu ve tamamen firmaya ait olduğu belirtilen yazılım aracılığıyla 15 gün içerisinde vize randevusu oluşturulacağı, olası ret durumunda ise yüzde 100 garanti sağlanacağı vaat edildiği belirlendi. Bu kapsamda yazılım, randevu ve diğer hizmet bedelleri adı altında avro üzerinden ücret ve ön ödeme talep edildiği tespit edildi.

201 BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ PANELDE

Sürecin başlatılması için başvuru sahiplerinden pasaportlarının ön yüzüne ait görüntülerin istendiği ve bu verilerin "Vize Randevu Yönetim Sistemi" başlıklı panele kaydedileceğinin açıkça bildirildiği belirtildi.

Söz konusu panelde; ad-soyad, doğum tarihi, pasaport numarası ve şehir bilgilerini içeren toplam 201 başvuru kaydının bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan başka bir müşteriyle yapılan yazışmada, 15 günlük randevu garantisinin yaklaşık iki buçuk ay geçmesine rağmen yerine getirilmediği de ortaya çıktı.

Dosyadaki tespitlerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin vize randevusu temin etme ve firmaya özgü yazılım kullanma söylemiyle müşteri temin ettiği, somut işlem örneğinde tahsilatın çok büyük bölümünün şirket hesabı yerine şüphelinin şahsi hesabına yönlendirildiği, başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin sistematik şekilde özel bir dijital sisteme aktarıldığı ve taahhüt edilen hizmetin süresinde sunulmadığı değerlendirildi.