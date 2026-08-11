Vize randevusu soruşturması: 49 şüphelinin isim listesi Ahaber.com.tr'de! Vaatleri WhatsApp yazışmalarında

(Foto: Ahaber.com.tr)
A HABER.COM.TR ULAŞTI! VİZE RANDEVUSU VAADİ WHATSAPP YAZIŞMALARINDA: "15 GÜN İÇİNDE OLUŞTURUYORUZ"
Vize randevusu soruşturması kapsamında dikkat çeken WhatsApp yazışmalarına A Haber.com.tr ulaştı. Yazışmalarda, şüphelilerin müşterilere vize randevusunun 15 gün içerisinde oluşturulacağı ve olası ret durumunda yüzde 100 garanti sağlanacağı yönünde vaatlerde bulunduğu görüldü.
"15 GÜN İÇİNDE RANDEVUNUZU OLUŞTURUYORUZ"
WhatsApp üzerinden bir müşteriye gönderilen mesajda, "Dilediğiniz schengen ülkesinden yazılım sistemimiz sayesinde 15 gün içinde randevunuzu oluşturuyoruz" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.
Mesajda hizmet bedelinin ise 180 avro olduğu belirtilerek, bu ücretin içerisinde danışman asistanı, randevu ücreti, yazılım ücreti, seyahat sağlık sigortası, seyahat planı, niyet mektubu, başvuru formu, otel-uçak rezervasyonları ve aktivite kartlarının bulunduğu aktarıldı.
Aynı mesajda, olası ret durumunda "%100 garanti" kapsamında ikinci başvurunun tüm masraflarının OCEAN Vize'ye ait olacağı ve ret maddesi iyileştirilerek yeniden başvuru yapılacağı ifade edildi.
Yazışmalara Ahaber.com.tr ulaştı (Foto: Ahaber.com.tr)
2,5 AY GEÇTİ, RANDEVU ALINAMADI
Yazışmalarda, müşterilerden birinin ise verilen 15 günlük vize garantisinin üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen randevu alamadığı görülüyor.
Müşteri, "15 günde vize garantisi şu 2.5 ay oldu" diyerek duruma tepki gösterirken, karşı taraftan "Randevu açılımları kota açılımı olarak açılmakta" yanıtının verildiği görüldü.
Müşterinin, randevuların neden alınamadığını ve sistemin ne işe yaradığını sorguladığı, ayrıca ay ortasında randevuların açılacağı yönündeki bilginin kendilerine düzenli olarak aktarılmasını istediği yazışmalara yansıdı.
Foto: Ahaber.com.tr
PASAPORT GÖRÜNTÜSÜ İSTENDİ, BİLGİLER SİSTEME KAYDEDİLDİ
Bir başka WhatsApp yazışmasında ise müşteriye, talep edilen ülke için aracı kurum üzerinden kurulduğu belirtilen ve "tamamen Ocean Vize'ye ait" olduğu ifade edilen bir yazılımdan bahsedildi.
Mesajda, sürecin başlatılması için pasaportun ön sayfasının fotoğrafının gönderilmesi istendi. Müşterinin, yazılım görselinde yer alan müşteri listesine ekleneceği belirtildi.
Ayrıca seyahat tarihinin yakın olması nedeniyle ilk randevu açılışında randevunun oluşturulacağı ifade edilerek, dört kişi için her gün 360 avro danışmanlık yapılacağı ve şirket IBAN'ına ilk etapta 200 avro (8.800 TL) ön ödeme yapılması gerektiği bildirildi.
Ödemenin ardından dekont paylaşılmasıyla sürecin başlatılacağı, isteyen müşteriler için ödemenin fatura kesilerek de yapılabileceği ve ayrıca bir bilgi formunun doldurulmasının gerektiği belirtildi.
Yazışmalar, vize randevusu oluşturulacağı yönündeki vaatler, talep edilen ücretler, pasaport bilgilerinin istenmesi ve müşterilerin randevu sürecine ilişkin yaşadığı sorunlarla ilgili önemli detayları ortaya koydu.
(Foto: Ahaber.com.tr)
İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE
Vize operasyonunda tüm şüpheli listesine ahaber.com.tr ulaştı.
İllere göre dağılım: ANTALYA: 28 | İSTANBUL: 6 | BURSA: 9 | ANKARA: 2 | İZMİR: 3 | BALIKESİR: 1
2026/142484 - ALANYA A GRUBU (17 ŞÜPHELİ)
- KAMİL ERGİN — ANTALYA
- TUNAHAN KERİM YÜKSEL — ANTALYA
- ÖZGÜR ÖNAL — ANTALYA
- CİHAT KARAKUŞ — ANTALYA
- EMRE CAN MALGAZ — ANTALYA
- KIYMET İLAYDA TOPRAK — ANTALYA
- MERVE AKIN — ANTALYA
- KERİM EZİKOĞLU — ANTALYA
- FADİME NUR KARA — ANTALYA
- SİNEM ŞULE HANÇİN — ANTALYA
- MEHMET AKIN — ANTALYA
- TUĞBA AKSOY — ANTALYA
- FEYDA TAN GÜNER — ANTALYA
- PINAR DEMİR — ANTALYA
- FATİH BEKEMECİ — ANTALYA
- TUNAHAN COŞGUN — ANTALYA
- MELİS ÖZALP — ANTALYA
2026/142484 - ALANYA B GRUBU (11 ŞÜPHELİ)
- AYŞE GÜNDÜZ — ANTALYA
- BETÜL EBRU ELÇİ — ANTALYA
- ÇINAR KARAKUŞ — ANTALYA
- EMEL ÇELİK — ANTALYA
- EMİRHAN DURAN — ANTALYA
- FİKRET KARAKUŞ — ANTALYA
- GÜNSEL KARAKUŞ — ANTALYA
- SEZGİN AKÇANAK — ANTALYA
- TUĞBA USLU — ANTALYA
- BERKAY VARGÜN — ANTALYA
- TUNAHAN AKÇAY — ANTALYA
2026/67692 - ÇİLEK GRUBU - İSTANBUL (6 ŞÜPHELİ)
- BÜNYAMİN ÇALIŞKAN — İSTANBUL
- GAYE MUNZUR ÇALIŞKAN — İSTANBUL
- HARUN DURGUT — İSTANBUL
- YUSUF FURKAN GÜREL — İSTANBUL
- KADİR YAZICI — İSTANBUL
- SÜLEYMAN KARANLIK — İSTANBUL
2026/67692 - ÇİLEK GRUBU - DİĞER İLLER (10 ŞÜPHELİ)
- MERT YİĞİT DOĞANAY — ANKARA
- SELİN YILDIZ — ANKARA
- SANİYE HATİ — BALIKESİR
- ALEYNA DARCAN — BURSA
- MERTCAN DURGUT — BURSA
- SEÇKİN DURGUT — BURSA
- SENA DURGUT — BURSA
- NURSEMİN ÖZLÜ — İZMİR
- AYSEN ELLİOĞLUTÜRK — İZMİR
- KIVANÇ TEKİNTÜRK — İZMİR
2026/67692 - ÇİLEK GRUBU (5 ŞÜPHELİ)
- İLKER TUNCOKUL — BURSA
- ÖMER SALİH ATAN — BURSA
- HAMİDE YANMAZ — BURSA
- TEKİN TAŞ — BURSA
- EROL SAĞDIÇ — BURSA
DİKKAT ÇEKEN TELEFON KAYDI! BÜNYAMİN ÇALIŞKAN VFS GLOBAL İŞ İLANINA BAŞVURMUŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen vize randevusu soruşturması kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin tutanakta, şüpheli Bünyamin Çalışkan'ın VFS Global İnsan Kaynakları tarafından iDATA alanındaki müdür yardımcılığı pozisyonu için arandığı ortaya çıktı. Çalışkan'ın görüşmede ağ ve sistem tecrübesini anlattığı, daha önce ekip yönettiğini ve İngilizce kullandığını belirttiği kayda geçti.
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.06.2026 tarih ve 2026/4692 sayılı karar numarası ile 2026/67692 soruşturma sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Bünyamin Çalışkan'ın kullandığı iletişim aracının 08.06.2026-08.08.2026 tarihleri arasında dinlenmesi ve kayda alınması sırasında yapılan görüşmelerden biri tutanağa yansıdı.
Tutanakta yer alan kayda göre, 27.07.2026 tarihinde saat 16.59'da Semanur Topcu ile Bünyamin Çalışkan arasında 4 dakika 6 saniyelik bir görüşme gerçekleştirildi.
"VFS GLOBAL İNSAN KAYNAKLARINDAN ARIYORUM"
Görüşmede Semanur Topcu, Çalışkan'ı VFS Global İnsan Kaynaklarından aradığını belirterek, iDATA alanında açılan bir iş ilanına başvuru yaptığını söyledi.
Topcu, pozisyonun Şişli'deki Astoria AVM'de bulunduğunu belirterek Çalışkan'ın Kartal'da olduğunu gördüğünü ve lokasyonun kendisi açısından uygun olup olmadığını sordu. Çalışkan ise araçla gidip geleceğini belirterek lokasyon açısından herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.
MÜDÜR YARDIMCILIĞI POZİSYONU İÇİN GÖRÜŞTÜ
Topcu, söz konusu pozisyon için sistem ve network alanında deneyimli, daha önce ekip yönetmiş ve İngilizce bilen bir aday aradıklarını belirtti.
Pozisyonun müdür yardımcılığı olduğunu ve altında küçük bir ekip bulunduğunu söyleyen Topcu, Çalışkan'a bu konulardaki deneyimini sordu.
Çalışkan ise daha önce ASFİTA'da çalıştığını belirterek, burada Macaristan, Portekiz ve Slovenya süreçlerinde görev aldığını anlattı.
Çalışkan, yazılımsal ve iDATA tarafında süreçleri yönettiğini, müdür yardımcısı pozisyonunda bulunduğunu ve 6 kişilik bir ekiple çalıştığını ifade etti.
Ayrıca mevcut durumda da bir firmanın iDATA müdür yardımcısı pozisyonunda görev yaptığını, yazılımsal ve iDATA tarafında çeşitli işlemler yürüttüğünü söyledi.
"DAHA ÖNCE EKİP YÖNETTİNİZ Mİ?"
Görüşmede Topcu, Çalışkan'a daha önce ekip yönetip yönetmediğini sordu.
Çalışkan bu soruya "Evet" yanıtını verdi.
Topcu'nun "Müdür yardımcılığı yaptınız" şeklindeki teyit sorusuna da Çalışkan yine "Evet" cevabını verdi.
İngilizceyi daha önce iş hayatında kullanıp kullanmadığı sorulan Çalışkan ise bu soruya da olumlu yanıt verdi.
Topcu, ardından İngilizce olarak birkaç soru soracağını söyledi. Çalışkan ise o sırada müsait olmadığını belirterek İngilizce görüşmenin ertesi sabah yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti.
"ŞU ANDA BİR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Çalışkan, görüşme sırasında halen çalıştığını belirterek, "Şu anda bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.
İhbar süresinin olup olmadığı sorusuna ise "İhbar sürem yok" yanıtını verdi.
Topcu'nun son olarak net maaş beklentisini sorması üzerine Çalışkan, "120 K" şeklinde cevap verdi.
Çalışkan ayrıca ertesi gün istenildiği şekilde mülakata katılabileceğini söyledi.
GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Görüşmenin ilerleyen bölümünde Çalışkan, ertesi sabah kendisinin mi aranacağını sordu.
Topcu ise sorularının yanıtlarını aldığını, Çalışkan'ın daha önce İngilizce çalıştığını teyit ettiğini ve notlarını aldığını belirtti.
Çalışkan da ertesi gün tekrar arayabileceğini söyleyerek, o sırada bir proje kapsamında sunucuyu ayağa kaldırmaya çalıştığını ifade etti.
Topcu, görüşmenin sonunda Çalışkan'ın CV'sini yöneticisine raporlayacağını, yöneticisinden olumlu geri dönüş alması halinde kendisini tekrar arayacağını söyledi. Görüşme, tarafların teşekkürleşmesi ve iyi dilekleriyle sona erdi.