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Vize randevusu soruşturması: 49 şüphelinin isim listesi Ahaber.com.tr'de! Vaatleri WhatsApp yazışmalarında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vize randevusu soruşturması: 49 şüphelinin isim listesi Ahaber.com.tr'de! Vaatleri WhatsApp yazışmalarında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin “bot” yazılımlarla konsolosluk ve yetkili aracı kurumların randevularını toplu şekilde aldığı belirlendi. Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği, şirket hesaplarında ise 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulunduğu tespit edildi. Operasyonun detaylarını aktaran Bakan Gürlek, 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemlerin yapıldığını duyurdu. Öte yandan, vize operasyonunda WhatsApp yazışmalarından şüpheli listesine kadar tüm detaylara ahaber.com.tr ulaştı.

6 İLDE VİZE DANIŞMANLIĞI OPERASYONU: 49 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini belirtti.

Operasyondan kareler (Foto: Ahaber.com.tr) Operasyondan kareler (Foto: Ahaber.com.tr)

Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları, kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını ifade ederek, vatandaşların mağduriyetine yol açan, haksız kazanç sağlamayı amaçlayan ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullandığı değerlendirilen yapılara karşı tavizsiz mücadele yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek (Foto: AA)Bakan Gürlek (Foto: AA)

VİZE RANDEVULARINI "BOT" YAZILIMLARLA TOPLADILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketler mercek altına alındı.

Soruşturmada, söz konusu kişi ve şirketlerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine "bot" olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkânsız hale getirdikleri hususu araştırıldı.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

VATANDAŞLARDAN YÜKSEK TUTARLARDA PARA ALDILAR
Soruşturma kapsamında, belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan "yazılım", "danışmanlık" ve "hizmet bedeli" adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği belirlendi.

Taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda ücret iadelerinin yapılmadığı, ayrıca başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

2 MİLYAR 841 MİLYON TL'Yİ AŞAN PARA HAREKETİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde, Ocak 2024 ile Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği belirlendi. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği, hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu ortaya çıkarıldı.

6 İLDE 63 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

"HİÇBİR GİRİŞİMİN ADALETTEN KAÇMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, operasyonlarda ve soruşturmada görev alan Cumhuriyet savcılarına, jandarma mensuplarına, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti. Gürlek, vatandaşların yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyerek bunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Gürlek, "İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz" mesajını verdi.

Vize soruşturmasında dikkat çeken mali hareketler ve 201 başvuru kaydı (Foto: Ahaber.com.tr) Vize soruşturmasında dikkat çeken mali hareketler ve 201 başvuru kaydı (Foto: Ahaber.com.tr)

VİZE SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN DİNLEME KAYITLARI: İŞE GİRİP SİSTEME SIZMA PLANI
İletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin tutanaklara ise ahaber.com.tr ulaştı. Bu kapsamda, şüpheli Bünyamin Çalışkan'ın VFS Global İnsan Kaynakları ile görüştüğü ve iDATA'da ağ ve sistem tecrübesi gerektiren müdür yardımcılığı pozisyonu için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Tutanaklara göre Çalışkan aynı gün diğer şüpheli Gaye Munzur ÇALIŞKAN ile yaptığı görüşmede, göreve kabul edilmesi hâlinde "Fransa, Hollanda, bütün yirmi bir Avrupa Birliği ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz" şeklinde beyanda bulundu.

VİZE RANDEVULARINI BOT HESAPLARLA KAPATTILAR

Çalışkan'ın hemen sonrasında Serdar Yaşar ile yaptığı görüşmede ise Yaşar'ın kendisine referans olarak gösterilmesi amacıyla boş bir telefon hattı alınması ve gerçek aidiyeti gizlenen bu hat üzerinden referans verilmesi planlandı.

Çalışkan'ın, VFS'de daha önce kendisini tanıyan kişiler tarafından görülmesi durumunda "bütün şalterlerin atacağını ve ortalığın karışacağını" ifade ettiği de kayıtlara geçti.

VİZE TEMİNİ İÇİN KURUM İÇİ ERİŞİM PLANI
Görüşmelerin içeriği ve zaman sıralaması birlikte değerlendirildiğinde, Çalışkan'ın gerçek bağlantılarını gizlemek amacıyla bir referans kurgusu oluşturduğu değerlendirildi. Tutanaklarda, şüphelinin VFS/iDATA bünyesinde ağ ve sistem yetkisi sağlayan bir göreve kabul edilerek kurum içi erişim elde etmeyi ve bu erişimi vize temininde kullanmayı amaçladığını gösteren hazırlık hareketlerinin bulunduğu ifade edildi.

VİZE SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN MALİ HAREKETLER VE 201 BAŞVURU KAYDI
Dosya kapsamında elde edilen mali inceleme tespiti, 5 Aralık 2025 tarihli banka dekontu, WhatsApp yazışmaları ve admin.(gizlendi).com adresli yönetim paneline ait görüntüler birlikte değerlendirildi.

Tespitlere göre, vize işlemleri kapsamında şirket hesabına 17 bin TL gönderilirken, şüphelinin şahsi hesabına işlem açıklamasında açıkça "Vize Bedeli" ifadesi bulunan 500 bin TL aktarıldığı belirlendi. Şüphelinin hesabında benzer açıklamalar taşıyan çok sayıda para hareketinin bulunduğu da tespit edildi.

Şirket adına kullanılan hat üzerinden aracı kurum sistemi üzerinde kurulduğu ve tamamen firmaya ait olduğu belirtilen yazılım aracılığıyla 15 gün içerisinde vize randevusu oluşturulacağı, olası ret durumunda ise yüzde 100 garanti sağlanacağı vaat edildiği belirlendi. Bu kapsamda yazılım, randevu ve diğer hizmet bedelleri adı altında avro üzerinden ücret ve ön ödeme talep edildiği tespit edildi.

201 BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ PANELDE
Sürecin başlatılması için başvuru sahiplerinden pasaportlarının ön yüzüne ait görüntülerin istendiği ve bu verilerin "Vize Randevu Yönetim Sistemi" başlıklı panele kaydedileceğinin açıkça bildirildiği belirtildi.

Söz konusu panelde; ad-soyad, doğum tarihi, pasaport numarası ve şehir bilgilerini içeren toplam 201 başvuru kaydının bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan başka bir müşteriyle yapılan yazışmada, 15 günlük randevu garantisinin yaklaşık iki buçuk ay geçmesine rağmen yerine getirilmediği de ortaya çıktı.

Dosyadaki tespitlerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin vize randevusu temin etme ve firmaya özgü yazılım kullanma söylemiyle müşteri temin ettiği, somut işlem örneğinde tahsilatın çok büyük bölümünün şirket hesabı yerine şüphelinin şahsi hesabına yönlendirildiği, başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin sistematik şekilde özel bir dijital sisteme aktarıldığı ve taahhüt edilen hizmetin süresinde sunulmadığı değerlendirildi.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

A HABER.COM.TR ULAŞTI! VİZE RANDEVUSU VAADİ WHATSAPP YAZIŞMALARINDA: "15 GÜN İÇİNDE OLUŞTURUYORUZ"

Vize randevusu soruşturması kapsamında dikkat çeken WhatsApp yazışmalarına A Haber.com.tr ulaştı. Yazışmalarda, şüphelilerin müşterilere vize randevusunun 15 gün içerisinde oluşturulacağı ve olası ret durumunda yüzde 100 garanti sağlanacağı yönünde vaatlerde bulunduğu görüldü.

"15 GÜN İÇİNDE RANDEVUNUZU OLUŞTURUYORUZ"
WhatsApp üzerinden bir müşteriye gönderilen mesajda, "Dilediğiniz schengen ülkesinden yazılım sistemimiz sayesinde 15 gün içinde randevunuzu oluşturuyoruz" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Mesajda hizmet bedelinin ise 180 avro olduğu belirtilerek, bu ücretin içerisinde danışman asistanı, randevu ücreti, yazılım ücreti, seyahat sağlık sigortası, seyahat planı, niyet mektubu, başvuru formu, otel-uçak rezervasyonları ve aktivite kartlarının bulunduğu aktarıldı.

Aynı mesajda, olası ret durumunda "%100 garanti" kapsamında ikinci başvurunun tüm masraflarının OCEAN Vize'ye ait olacağı ve ret maddesi iyileştirilerek yeniden başvuru yapılacağı ifade edildi.

Yazışmalara Ahaber.com.tr ulaştı (Foto: Ahaber.com.tr) Yazışmalara Ahaber.com.tr ulaştı (Foto: Ahaber.com.tr)

2,5 AY GEÇTİ, RANDEVU ALINAMADI
Yazışmalarda, müşterilerden birinin ise verilen 15 günlük vize garantisinin üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen randevu alamadığı görülüyor.

Müşteri, "15 günde vize garantisi şu 2.5 ay oldu" diyerek duruma tepki gösterirken, karşı taraftan "Randevu açılımları kota açılımı olarak açılmakta" yanıtının verildiği görüldü.

Müşterinin, randevuların neden alınamadığını ve sistemin ne işe yaradığını sorguladığı, ayrıca ay ortasında randevuların açılacağı yönündeki bilginin kendilerine düzenli olarak aktarılmasını istediği yazışmalara yansıdı.

Foto: Ahaber.com.tr Foto: Ahaber.com.tr

PASAPORT GÖRÜNTÜSÜ İSTENDİ, BİLGİLER SİSTEME KAYDEDİLDİ
Bir başka WhatsApp yazışmasında ise müşteriye, talep edilen ülke için aracı kurum üzerinden kurulduğu belirtilen ve "tamamen Ocean Vize'ye ait" olduğu ifade edilen bir yazılımdan bahsedildi.

Mesajda, sürecin başlatılması için pasaportun ön sayfasının fotoğrafının gönderilmesi istendi. Müşterinin, yazılım görselinde yer alan müşteri listesine ekleneceği belirtildi.

Ayrıca seyahat tarihinin yakın olması nedeniyle ilk randevu açılışında randevunun oluşturulacağı ifade edilerek, dört kişi için her gün 360 avro danışmanlık yapılacağı ve şirket IBAN'ına ilk etapta 200 avro (8.800 TL) ön ödeme yapılması gerektiği bildirildi.

Ödemenin ardından dekont paylaşılmasıyla sürecin başlatılacağı, isteyen müşteriler için ödemenin fatura kesilerek de yapılabileceği ve ayrıca bir bilgi formunun doldurulmasının gerektiği belirtildi.

Yazışmalar, vize randevusu oluşturulacağı yönündeki vaatler, talep edilen ücretler, pasaport bilgilerinin istenmesi ve müşterilerin randevu sürecine ilişkin yaşadığı sorunlarla ilgili önemli detayları ortaya koydu.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE
Vize operasyonunda tüm şüpheli listesine ahaber.com.tr ulaştı.

İllere göre dağılım: ANTALYA: 28 | İSTANBUL: 6 | BURSA: 9 | ANKARA: 2 | İZMİR: 3 | BALIKESİR: 1

2026/142484 - ALANYA A GRUBU (17 ŞÜPHELİ)

  1. KAMİL ERGİN — ANTALYA
  2. TUNAHAN KERİM YÜKSEL — ANTALYA
  3. ÖZGÜR ÖNAL — ANTALYA
  4. CİHAT KARAKUŞ — ANTALYA
  5. EMRE CAN MALGAZ — ANTALYA
  6. KIYMET İLAYDA TOPRAK — ANTALYA
  7. MERVE AKIN — ANTALYA
  8. KERİM EZİKOĞLU — ANTALYA
  9. FADİME NUR KARA — ANTALYA
  10. SİNEM ŞULE HANÇİN — ANTALYA
  11. MEHMET AKIN — ANTALYA
  12. TUĞBA AKSOY — ANTALYA
  13. FEYDA TAN GÜNER — ANTALYA
  14. PINAR DEMİR — ANTALYA
  15. FATİH BEKEMECİ — ANTALYA
  16. TUNAHAN COŞGUN — ANTALYA
  17. MELİS ÖZALP — ANTALYA

2026/142484 - ALANYA B GRUBU (11 ŞÜPHELİ)

  1. AYŞE GÜNDÜZ — ANTALYA
  2. BETÜL EBRU ELÇİ — ANTALYA
  3. ÇINAR KARAKUŞ — ANTALYA
  4. EMEL ÇELİK — ANTALYA
  5. EMİRHAN DURAN — ANTALYA
  6. FİKRET KARAKUŞ — ANTALYA
  7. GÜNSEL KARAKUŞ — ANTALYA
  8. SEZGİN AKÇANAK — ANTALYA
  9. TUĞBA USLU — ANTALYA
  10. BERKAY VARGÜN — ANTALYA
  11. TUNAHAN AKÇAY — ANTALYA

2026/67692 - ÇİLEK GRUBU - İSTANBUL (6 ŞÜPHELİ)

  1. BÜNYAMİN ÇALIŞKAN — İSTANBUL
  2. GAYE MUNZUR ÇALIŞKAN — İSTANBUL
  3. HARUN DURGUT — İSTANBUL
  4. YUSUF FURKAN GÜREL — İSTANBUL
  5. KADİR YAZICI — İSTANBUL
  6. SÜLEYMAN KARANLIK — İSTANBUL

2026/67692 - ÇİLEK GRUBU - DİĞER İLLER (10 ŞÜPHELİ)

  1. MERT YİĞİT DOĞANAY — ANKARA
  2. SELİN YILDIZ — ANKARA
  3. SANİYE HATİ — BALIKESİR
  4. ALEYNA DARCAN — BURSA
  5. MERTCAN DURGUT — BURSA
  6. SEÇKİN DURGUT — BURSA
  7. SENA DURGUT — BURSA
  8. NURSEMİN ÖZLÜ — İZMİR
  9. AYSEN ELLİOĞLUTÜRK — İZMİR
  10. KIVANÇ TEKİNTÜRK — İZMİR

2026/67692 - ÇİLEK GRUBU (5 ŞÜPHELİ)

  1. İLKER TUNCOKUL — BURSA
  2. ÖMER SALİH ATAN — BURSA
  3. HAMİDE YANMAZ — BURSA
  4. TEKİN TAŞ — BURSA
  5. EROL SAĞDIÇ — BURSA

DİKKAT ÇEKEN TELEFON KAYDI! BÜNYAMİN ÇALIŞKAN VFS GLOBAL İŞ İLANINA BAŞVURMUŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen vize randevusu soruşturması kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin tutanakta, şüpheli Bünyamin Çalışkan'ın VFS Global İnsan Kaynakları tarafından iDATA alanındaki müdür yardımcılığı pozisyonu için arandığı ortaya çıktı. Çalışkan'ın görüşmede ağ ve sistem tecrübesini anlattığı, daha önce ekip yönettiğini ve İngilizce kullandığını belirttiği kayda geçti.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.06.2026 tarih ve 2026/4692 sayılı karar numarası ile 2026/67692 soruşturma sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Bünyamin Çalışkan'ın kullandığı iletişim aracının 08.06.2026-08.08.2026 tarihleri arasında dinlenmesi ve kayda alınması sırasında yapılan görüşmelerden biri tutanağa yansıdı.

Tutanakta yer alan kayda göre, 27.07.2026 tarihinde saat 16.59'da Semanur Topcu ile Bünyamin Çalışkan arasında 4 dakika 6 saniyelik bir görüşme gerçekleştirildi.

"VFS GLOBAL İNSAN KAYNAKLARINDAN ARIYORUM"
Görüşmede Semanur Topcu, Çalışkan'ı VFS Global İnsan Kaynaklarından aradığını belirterek, iDATA alanında açılan bir iş ilanına başvuru yaptığını söyledi.

Topcu, pozisyonun Şişli'deki Astoria AVM'de bulunduğunu belirterek Çalışkan'ın Kartal'da olduğunu gördüğünü ve lokasyonun kendisi açısından uygun olup olmadığını sordu. Çalışkan ise araçla gidip geleceğini belirterek lokasyon açısından herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI POZİSYONU İÇİN GÖRÜŞTÜ
Topcu, söz konusu pozisyon için sistem ve network alanında deneyimli, daha önce ekip yönetmiş ve İngilizce bilen bir aday aradıklarını belirtti.

Pozisyonun müdür yardımcılığı olduğunu ve altında küçük bir ekip bulunduğunu söyleyen Topcu, Çalışkan'a bu konulardaki deneyimini sordu.

Çalışkan ise daha önce ASFİTA'da çalıştığını belirterek, burada Macaristan, Portekiz ve Slovenya süreçlerinde görev aldığını anlattı.

Çalışkan, yazılımsal ve iDATA tarafında süreçleri yönettiğini, müdür yardımcısı pozisyonunda bulunduğunu ve 6 kişilik bir ekiple çalıştığını ifade etti.

Ayrıca mevcut durumda da bir firmanın iDATA müdür yardımcısı pozisyonunda görev yaptığını, yazılımsal ve iDATA tarafında çeşitli işlemler yürüttüğünü söyledi.

"DAHA ÖNCE EKİP YÖNETTİNİZ Mİ?"
Görüşmede Topcu, Çalışkan'a daha önce ekip yönetip yönetmediğini sordu.

Çalışkan bu soruya "Evet" yanıtını verdi.

Topcu'nun "Müdür yardımcılığı yaptınız" şeklindeki teyit sorusuna da Çalışkan yine "Evet" cevabını verdi.

İngilizceyi daha önce iş hayatında kullanıp kullanmadığı sorulan Çalışkan ise bu soruya da olumlu yanıt verdi.

Topcu, ardından İngilizce olarak birkaç soru soracağını söyledi. Çalışkan ise o sırada müsait olmadığını belirterek İngilizce görüşmenin ertesi sabah yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti.

"ŞU ANDA BİR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Çalışkan, görüşme sırasında halen çalıştığını belirterek, "Şu anda bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İhbar süresinin olup olmadığı sorusuna ise "İhbar sürem yok" yanıtını verdi.

Topcu'nun son olarak net maaş beklentisini sorması üzerine Çalışkan, "120 K" şeklinde cevap verdi.

Çalışkan ayrıca ertesi gün istenildiği şekilde mülakata katılabileceğini söyledi.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Görüşmenin ilerleyen bölümünde Çalışkan, ertesi sabah kendisinin mi aranacağını sordu.

Topcu ise sorularının yanıtlarını aldığını, Çalışkan'ın daha önce İngilizce çalıştığını teyit ettiğini ve notlarını aldığını belirtti.

Çalışkan da ertesi gün tekrar arayabileceğini söyleyerek, o sırada bir proje kapsamında sunucuyu ayağa kaldırmaya çalıştığını ifade etti.

Topcu, görüşmenin sonunda Çalışkan'ın CV'sini yöneticisine raporlayacağını, yöneticisinden olumlu geri dönüş alması halinde kendisini tekrar arayacağını söyledi. Görüşme, tarafların teşekkürleşmesi ve iyi dilekleriyle sona erdi.

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