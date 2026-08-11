Karadeniz'deki yerli doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun görev öncesi hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden biri olan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimimizi iki katına çıkaracağız. Böylece 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız. Hedefimiz, 2028'de ikinci yüzer üretim platformumuzu da devreye alarak günlük üretimimizi 45 milyon metreküpe çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz'den karşılamak." dedi.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük doğal gaz üretimi tüm hızıyla sürerken, bu üretimi iki katına çıkaracak olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin hazırlık çalışmalarında da sonuna yaklaşıldı.