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Başkan Erdoğan'a hakaret ve tehdit videosuna tutuklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Başkan Erdoğan'a hakaret ve tehdit videosuna tutuklama

İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip, sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip, sosyal medyada paylaşan şüpheli Cengiz Aydemir hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adresi tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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