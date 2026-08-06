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Gazeteci Ertuğrul Özkök "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılığa ifade verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gazeteci Ertuğrul Özkök "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılığa ifade verdi

Gazeteci Ertuğrul Özkök, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, sosyal medyada yayımlanan bir programda kullandığı ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK İFADE VERDİ
Gazeteci Ertuğrul Özkök, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan Özkök, ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

"BİZ İFADEMİZİ VERDİK, ÇIKTIK"
Özkök, "Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak. Başka söyleyecek bir şeyim yok artık. Çünkü adalete intikal ettiği için bundan sonrası sayın savcının değerlendirmesi tabii ki." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Özkök, adliyeden ayrıldı.

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