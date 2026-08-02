Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! TİP'li Saliha Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'deki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.