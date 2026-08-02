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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! TİP'li Saliha Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! TİP'li Saliha Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'deki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2026'da TİP tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Kadıgil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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