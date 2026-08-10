Uşak-İzmir kara yolunda Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine giden yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs muavini ile 1'i çocuk 7 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan muavinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza, Uşak-İzmir kara yolunun Ürün köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine seyir halinde olan otobüste bulunan muavinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. H.A. (49) yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen M.D. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otobüs muavini A.İ.P. (43) kaza sonrası araçta sıkıştı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan muavin, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, muavin A.İ.P. ile 1'i çocuk 7 yolcuyu kentteki hastanelere kaldırdı. Böylece kazada yaralananların sayısı 8 olarak kayıtlara geçti. Muavin A.İ.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. Yolcu otobüsünün Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine gittiği belirtildi.