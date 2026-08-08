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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Tünelde can pazarı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Tünelde can pazarı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkarak tünel duvarına çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, Ankara istikameti T4 Tüneli içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir hâlinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Araç, tünelin beton duvarına çarparak durabildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Tünelde can pazarı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - 1

OLAY YERİNDE ACI TABLO: 3 ÖLÜ

Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Tünelde can pazarı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - 2

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Korkunç kazanın ardından tünel içerisinde jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Tünelde can pazarı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - 3

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çok yönlü inceleme başlattı. Tünel içerisindeki kaza, bölgedeki diğer sürücüleri de üzüntüye boğdu.

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