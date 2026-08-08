Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Tünelde can pazarı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir hâlinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Araç, tünelin beton duvarına çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE ACI TABLO: 3 ÖLÜ

Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.