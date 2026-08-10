İlaç ve eczacılık sektöründe yeni dönem: Rekabet Kurumundan dikkat çeken öneriler
Rekabet Kurumunun ilaç sektörüne yönelik kapsamlı incelemesinde ön rapor tamamlandı. Yaklaşık 350 patent davası ile 50 binden fazla kamu ihale kaleminin incelendiği çalışmada, rekabetin güçlendirilmesi ve ilaçların hastalara daha uygun koşullarda ulaştırılması için yeni düzenleme önerileri sunuldu.
İlaçların hastalara daha uygun koşullarda ulaştırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve sektörde rekabetin güçlendirilmesi amacıyla Rekabet Kurumu tarafından yürütülen ilaç sektörü incelemesinin ön raporu tamamlandı.
TÜM SEKTÖR MERCEK ALTINA ALINDI
Rekabet Kurumu, ilacın araştırma ve geliştirme aşamasından başlayarak üretim, ruhsatlandırma, geri ödeme, dağıtım ve hastaya ulaştırılmasına kadar tüm süreci mercek altına aldı.
Çalışmada, sektörün farklı aşamalarında rekabeti etkileyebilecek uygulamalar ve mevcut sistemin işleyişi değerlendirildi.
350 PATENT DAVASI İNCELENDİ
İnceleme kapsamında yaklaşık 350 patent davası tarandı. Rekabet açısından önemli görülen 26 dava ise ayrıntılı olarak analiz edildi.
Ayrıca 175 etkin maddeyi kapsayan 50 binden fazla kamu ihale kalemi tek tek değerlendirmeye alındı.
PAZARA GİRİŞİ ZORLAŞTIRAN UYGULAMALARA ÖNLEM
Ön raporda, patent, ruhsatlandırma ve geri ödeme süreçlerinin rakiplerin pazara girişini geciktirmek amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesine yönelik yeni düzenlemeler önerildi.
Böylece ilaç pazarında rekabetin korunması ve rakip firmaların pazara giriş süreçlerinin önündeki engellerin azaltılması hedefleniyor.
TEK YETKİLİ SATICILIK MODELİ DEĞİŞEBİLİR
Sağlık Market Uygulaması'nda kullanılan tek yetkili satıcılık modeli de incelemede ele alındı. Mevcut modelin yerine aynı marka içindeki rekabeti artıracak "paylaşımlı münhasırlık" modeline geçilmesi önerildi.
Yapılan analizlerde, ihalelere katılan firma sayısı arttıkça indirim oranlarının da yükseldiği tespit edildi.
MEDULA İLE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İÇİN ENTEGRASYON ÖNERİSİ
Raporda, Kamu Kurum İskontosu uygulamasındaki belirsizliklerin giderilmesine yönelik önerilere de yer verildi.
Bunun yanı sıra MEDULA ile İlaç Takip Sistemi arasında veri paylaşım altyapısının kurulması önerildi.
ÖN RAPOR ÇALIŞTAYDA DEĞERLENDİRİLECEK
İlaç ve eczacılık sektörüne yönelik hazırlanan ön raporun, sektör temsilcileri ile kamu kurumlarının katılacağı çalıştayda değerlendirilmesi planlanıyor.