İlaç ve eczacılık sektöründe yeni dönem: Rekabet Kurumundan dikkat çeken öneriler

Rekabet Kurumunun ilaç sektörüne yönelik kapsamlı incelemesinde ön rapor tamamlandı. Yaklaşık 350 patent davası ile 50 binden fazla kamu ihale kaleminin incelendiği çalışmada, rekabetin güçlendirilmesi ve ilaçların hastalara daha uygun koşullarda ulaştırılması için yeni düzenleme önerileri sunuldu.