Ankara'da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası can aldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Hüseyingazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FBH 862 plakalı otomobil, plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobile yandan çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Mehmet Şimşek'in (81) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.