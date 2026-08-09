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Batman'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 7 yaralı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Batman'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 7 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akyar köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 CTZ 020 plakalı kamyonet ile 72 ACY 595 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçlardaki 7 kişi yaralandı.

BATMAN'DA KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi, Hasankeyf Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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