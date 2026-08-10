Koç, cezaevini kontrol ettiğini, içeride herhangi bir isyan veya sıkıntı olmadığını belirtti. Mahkum yakınları sabah saatlerine kadar cezaevinin önünde beklemeyi sürdürdü.

Cezaevinin önündeki bekleyiş sabah saatlerine kadar sürdü. (Fotoğraf: DHA)

İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "10.08.2026 tarihli bazı basın yayın kuruluşu ve sitelerde, 'Konya cezaevinde isyan çıktı' şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Konya Cezaevinde isyan gibi bir durum olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır'' denildi.

YANILTICI BİLGİYİ YAYAN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada da iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: