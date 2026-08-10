Konya cezaevinde isyan yalanı için harekete geçildi! 8 kişi hakkında gözaltı kararı | Yanıltıcı paylaşımlara soruşturma
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda “isyan çıktı, ölü ve yaralılar var” şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlar için re'sen soruşturma başlattı.
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların yakınları, gece yarısı isyan çıktığı iddiasıyla cezaevi önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, mahkum yakınlarına megafonla seslendi.
Koç, cezaevini kontrol ettiğini, içeride herhangi bir isyan veya sıkıntı olmadığını belirtti. Mahkum yakınları sabah saatlerine kadar cezaevinin önünde beklemeyi sürdürdü.
İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "10.08.2026 tarihli bazı basın yayın kuruluşu ve sitelerde, 'Konya cezaevinde isyan çıktı' şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Konya Cezaevinde isyan gibi bir durum olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır'' denildi.
YANILTICI BİLGİYİ YAYAN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA
Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada da iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 'isyan çıktığı', hükümlü ve tutuklular arasında olaylar yaşandığı, ölü ve yaralıların bulunduğu yönünde iddialar paylaşılmıştır. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir isyan, çatışma veya müessif olayın yaşanmadığı; ölü ya da yaralı hükümlü ve tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır. Ceza infaz kurumunda durum normal olup güvenlik ve asayişe ilişkin herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Halkı yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun ve hükümlü-tutuklu yakınlarının, teyit edilmemiş ve gerçeğe aykırı paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."
21 HESABA ERİŞİM ENGELİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki sanal medya paylaşımlarına ilişkin 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Söz konusu paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.