Kayseri'de FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı! Eski polis cezaevine gönderildi
Giriş Tarihi:
Kayseri'de FETÖ'ye yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis A.B. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma, FETÖ firarilerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.
Kayseri'de güvenlik güçleri, FETÖ'ye yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında firari hükümlünün izini sürdü.
OPERASYONLA YAKALANDI
Ekipler, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis A.B.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. FETÖ firarilerine yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.