Kayseri'de FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı! Eski polis cezaevine gönderildi

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis A.B. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma, FETÖ firarilerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.