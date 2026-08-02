Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında dozer operatörü Musa Kaplan, çevredekilerin “Çık oradan” uyarılarına rağmen görev yerini terk etmedi. Dozeriyle alevlerin önüne set çeken Kaplan, yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için mücadele etti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele sırasında dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Musa Kaplan, sıcaklığın ve dumanın en yoğun olduğu noktada dozerini alevlere siper ederek evleri korumaya çalıştı.
SEYDİKEMER'DEKİ YANGIN TARIM ARAZİSİNDE BAŞLADI
Seydikemer'in Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 20 helikopterle havadan; 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi.
703 KİŞİ GEÇİCİ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgârın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişi tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi.
Yangının Seydikemer Devlet Hastanesine yaklaşması üzerine hastanedeki 45 hasta, Fethiye Devlet Hastanesine nakledildi. Yangında 55 yapı zarar gördü.
SEYDİKEMER-ANTALYA KARA YOLU YENİDEN AÇILDI
Yangın nedeniyle saat 12.00 sıralarında geçici olarak trafiğe kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından saat 23.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.