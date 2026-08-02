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Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında dozer operatörü Musa Kaplan, çevredekilerin “Çık oradan” uyarılarına rağmen görev yerini terk etmedi. Dozeriyle alevlerin önüne set çeken Kaplan, yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için mücadele etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele sırasında dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Musa Kaplan, sıcaklığın ve dumanın en yoğun olduğu noktada dozerini alevlere siper ederek evleri korumaya çalıştı.

MUĞLA'DA ALEVLERE KARŞI DOZERLİ MÜCADELE

SEYDİKEMER'DEKİ YANGIN TARIM ARAZİSİNDE BAŞLADI

Seydikemer'in Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 20 helikopterle havadan; 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi.

Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı - 1

703 KİŞİ GEÇİCİ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgârın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişi tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi.

Yangının Seydikemer Devlet Hastanesine yaklaşması üzerine hastanedeki 45 hasta, Fethiye Devlet Hastanesine nakledildi. Yangında 55 yapı zarar gördü.

Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı - 2

SEYDİKEMER-ANTALYA KARA YOLU YENİDEN AÇILDI

Yangın nedeniyle saat 12.00 sıralarında geçici olarak trafiğe kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından saat 23.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı - 3

Orman işçilerini taşıyan bir arazöz ile kamyonet de müdahale sırasında alevlerin arasında kaldı. Her iki araçta hasar meydana gelirken personel, son anda araçlardan inerek güvenli bölgeye ulaştı.

Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı - 4

5 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN ZARAR GÖRDÜ

Seydikemer'deki orman yangınından etkilenen bölge dronla görüntülendi. İlk belirlemelere göre orman ve tarım alanları olmak üzere 5 bin hektardan fazla alan yangında zarar gördü.

Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı - 5

"ÇIK ORADAN" UYARILARINA RAĞMEN GÖREVİNİ BIRAKMADI

Yangın bölgesinde görev yapan dozer operatörü Musa Kaplan, çevredekilerin "Çık oradan" uyarılarına rağmen bulunduğu noktadan ayrılmadı. Kaplan, dozeriyle alevlerin önüne set çekerek yangının evlere sıçramasını engellemek için mücadele etti.

Sıcaklığın ve dumanın en yoğun olduğu noktada aracını alevlere siper eden Kaplan'ın, yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemede kritik rol oynadığı belirtildi.

Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı - 6

SAHADAKİ DAYANIŞMANIN SİMGESİ OLDU

Alevlerle mücadelesini sürdüren Kaplan, hortum taşıyan gençlere de yardım ederek sahadaki dayanışmanın simgelerinden biri oldu. Kaplan ve beraberindeki ekiplerin yangının kontrol altına alınmasında büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.

Fedakâr dozer operatöründen Muğla'daki orman yangınında alevlere set: 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görevini bırakmadı - 7

MUĞLA VALİLİĞİNDEN KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yangın kontrol altına alındı" cümlesinin arkasında yüzlerce kahramanın destansı mücadelesinin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Musa Kaplan nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden tüm isimsiz kahramanlara ve çalışmalara destek veren gönüllülere teşekkür edildi.

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