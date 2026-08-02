Orman işçilerini taşıyan bir arazöz ile kamyonet de müdahale sırasında alevlerin arasında kaldı. Her iki araçta hasar meydana gelirken personel, son anda araçlardan inerek güvenli bölgeye ulaştı.

5 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN ZARAR GÖRDÜ Seydikemer'deki orman yangınından etkilenen bölge dronla görüntülendi. İlk belirlemelere göre orman ve tarım alanları olmak üzere 5 bin hektardan fazla alan yangında zarar gördü.