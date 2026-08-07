Çanakkale’de 1 Haziran-3 Ağustos arasında çıkan 44 orman yangını, 541,289 hektarlık alanı küle çevirdi. 758 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanın zarar gördüğü iki aylık dönemde, yangınlarla ilgili 41 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de alevler iki ayda yüzlerce hektarlık ormanı yuttu. Kentte 1 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında çıkan 44 orman yangınında, tam 758 futbol sahası büyüklüğündeki alan zarar gördü.

İHA muhabirleri Mustafa Suiçmez ve Hatice Çekil'in aktardığı bilgilere göre yangınlarda 541,289 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Aynı dönemde jandarma sorumluluk bölgesinde 192 kırsal alan yangını meydana gelirken, olaylarla ilgili 41 şüpheli gözaltına alındı.

44 YANGIN, 541,289 HEKTAR KAYIP

Çanakkale'de yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan orman yangınlarının iki aylık bilançosu ağır oldu.

Jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Haziran ile 3 Ağustos arasında 44 orman yangını çıktı. Yangınlarda 541,289 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yanan alanın büyüklüğünün 758 futbol sahasına karşılık geldiği belirtildi.

KIRSALDA 192 YANGIN ÇIKTI

Aynı tarihler arasında kent genelinde 192 kırsal alan yangını kayıtlara geçti.

Orman ve kırsal alan yangınlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin adli durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

178 TİM SAHAYA İNDİ

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, yangınların önlenmesi amacıyla 12 ilçede kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü.

Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara 178 tim ve 742 personel katıldı. Ekipler, 1 Haziran-3 Ağustos arasında toplam 475 bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

BİN 315 OPERATÖR VE ÇİFTÇİYE TEBLİGAT

Yangın riski nedeniyle uygulanan tarım makinesi kullanma yasağına ilişkin denetimler de artırıldı.

Jandarma ekipleri, bin 315 biçerdöver ve balya makinesi operatörü ile çiftçiye kurallar konusunda tebligat yaptı.

Yasağa uymadığı belirlenen 23 kişiye toplam 85 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.

7 BİN 500 BROŞÜR DAĞITILDI

Yangınlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahadaki bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verildi.

Çalışmalar kapsamında kent genelinde bin 300 afiş asılırken, vatandaşlara 7 bin 500 bilgilendirici broşür dağıtıldı.