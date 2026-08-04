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Kuvvetli rüzgar alarmı! O illerde yangın riski arttı! Bakan Yumaklı'dan vatandaşa uyarı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kuvvetli rüzgar alarmı! O illerde yangın riski arttı! Bakan Yumaklı'dan vatandaşa uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik veriler doğrultusunda bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgâr nedeniyle orman yangını riskinin arttığını açıkladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, ormanlık alanlarda ateş yakılmamasını, anız ve bahçe atığı yakılmamasını, yanıcı maddelerin doğaya atılmamasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik veriler doğrultusunda bugün ve yarın bazı kıyı illerinde orman yangını riskinin arttığını açıkladı. Bakan Yumaklı, vatandaşlardan bu süreçte azami dikkat göstermelerini istedi.

O İLLERE KRİTİK UYARI

Paylaşımda, başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgâr beklendiği belirtilirken, bu durumun orman yangınları açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangını riskinin arttığına dikkat çekerek vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. (AA)Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangını riskinin arttığına dikkat çekerek vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. (AA)

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Bakan Yumaklı, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve çevresinde kesinlikle ateş yakmamalarını, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmamalarını, anız ve bahçe atığı yakmaktan kaçınmalarını istedi.

Paylaşımda ayrıca en küçük duman veya şüpheli durumun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısı yapıldı.

Meteorolojik verilere göre bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'da şiddetli rüzgâr bekleniyor. (AA)Meteorolojik verilere göre bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'da şiddetli rüzgâr bekleniyor. (AA)

"TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"

İbrahim Yumaklı, "#YeşilVatan'ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, kuvvetli rüzgârın orman yangınları açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti. (AA)Bakan Yumaklı, kuvvetli rüzgârın orman yangınları açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti. (AA)

ORTAK DUYARLILIK VURGUSU

Paylaşımını, "Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz." sözleriyle tamamladı.

Orman yangınlarının tamamı kontrol altındaOrman yangınlarının tamamı kontrol altında ORMAN YANGINLARININ TAMAMI KONTROL ALTINDA

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