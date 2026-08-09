Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor: İşte masadaki konular

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR DA MASADA

Görüşmelerde iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Erdoğan ve Stocker'ın, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.