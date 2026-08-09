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Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor: İşte masadaki konular

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor: İşte masadaki konular

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Türkiye’ye resmî ziyarette bulunacak. Erdoğan ile Stocker’ın görüşmesinde Türkiye-Avusturya ilişkileri ve iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar ele alınacak.

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Şansölye Stocker arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Avusturya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor: İşte masadaki konular - 1

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR DA MASADA

Görüşmelerde iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Erdoğan ve Stocker'ın, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

DETAYLAR AÇIKLANDI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, 10 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."

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